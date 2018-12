Kiállítást tervez alkotásaiból a Down-szindrómás Adrienn - születése óta nagyanyja neveli

Amikor a Mikulás csomagolt a puttonyába, azon egy pillanatig sem gondolkozott, mivel lepje meg Bakai Adriennt. A 16 éves lány egy éve csak Lego Ninjagóval játszik, ez tölti ki minden szabadidejét.– Korábban soha nem érdekelte a legó, de a Ninjago mesét nézve tavaly ezt kért ajándékba. Én lepődtem meg a legjobban, hogy egyedül összerakta – mesélte Adrienn nagymamája, Molnár Antalné.A lányt a rokkantnyugdíjas asszony neveli gyakorlatilag születése óta. Ez pedig nem kis feladat, hiszen Adrienn Down-szindrómás.– Édesanyja, a lányom születésekor agyvérzést kapott, ő is az én gondnokságom alatt van. Az orvosok azt mondták, lehet egészséges gyereke, de látható: ez nem jött össze – mondta a nagymama. Mivel a lány apukája sem alkalmas a gyermeknevelésre, az édesanya pedig szülés után nem viselte gondját a babának, a nagymamára hárult a feladat, hogy felnevelje.A kislány sokáig küzdött a hagyományos oktatási rendszerben – bölcsődébe, óvodába és iskolába se szeretett menni. Három éve viszont a GEMMA Központba jár, azóta örömmel indul el otthonról mindennap.– Az már egészen kicsi korában kiderült, hogy a puzzle-hoz nagy tehetsége van Adrienn-nek – mesélt unokájáról.– Bár írni, olvasni, számolni nem tud, a több száz darabos, sőt a térbeli kirakók sem jelentenek számára nehézséget. Én is próbálkoztam ezekkel, de nekem nem ment – árulta el a nagymama, aki karácsonyra 1500 darabos kirakóval lepte meg unokáját.A lánynak ehhez a szenvedélyéhez jött egy éve a legó: a különböző készleteket szintén teljesen egyedül rakja össze.– Nem is szabad segíteni neki, mert ha valaki belenyúl, otthagyja – árulta el a nagymama, miközben Adrienn sorra mutatta nekünk alkotásait.– Valamelyik nap azt mondta, találkozott a papával, és ő is gratulált neki – futotta el a könny az asszony szemét. Férje egy éve, otthonukban halt meg teljesen váratlanul, ami a Down-szindrómás lányt is nagyon megviselte.Molnár Antalné, aki maga is súlyos beteg – bőrrákkal operálták, hamarosan pedig elhalt csípőjét is műteni kell, mert önállóan már nem bír járni –, úgy neveli nyugdíjából Adriennt, hogy se tartásdíjat, se más támogatást nem kap hozzá.Ennek ellenére azt mondja, unokájának csak elég kiejtenie a száján, hogy mit szeretne, már mennek is a játékboltba. – Inkább nem eszem, de neki mindent megveszek – fogalmazott az özvegyasszony, aki annyira büszke unokájára, hogy már kiállítást szervez neki.– Kaptunk már ígéretet az egyik szegedi intézménytől, hogy gyermeknapon bemutathatjuk az alkotásait. Ez azért is fontos számomra, hogy bebizonyítsuk: a sérült gyerekek is lehetnek ügyesek.