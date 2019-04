Kicserélték az ablakokat az orvosi rendelő ablakán

Fotó: Frank Yvette

Korábban az ott dolgozó Szabó Mária doktornő elmondta lapunknak, hogy lassan teljesen alkalmatlan lesz a rendelő a betegek fogadására és ellátására. A körülmények nemcsak mostohák, de egészségtelenek is, hiszen gyakorlatilag lehetetlen normálisan szellőztetni, ami például influenzajárványok idején kifejezetten veszélyes is lehet. A problémát most oldotta meg az IKV.