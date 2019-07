Kicsik és nagyok is találtak maguknak valót a Pinceszínház legújabb darabjában

Tizennyolc fiatal kemény munkájának lehetettek tanúi, akik megnézték a Pinceszínház legújabb előadását. Janik László és Varga Bálint a Tessék engem elrabolni! mellett döntöttek idén. Egy olyan darabot kreáltak, ami kicsiknek és szüleiknek egyaránt érdekes. Hiszen míg a gyerekek inkább a csúfolódásra és a képzeletbeli barátokra figyeltek mindkét füllel, addig a szülők már job­ban át­­érezték a csalfaságot, a metaforákat, s a régi sérelmeket egy felnőtt, tanári kapcsolatban. Ám a szülőknek pluszöröm lehetett, hogy egy régi klasszikus filmet a deszkákon is láthatnak.



Janik László szövege gördü­lé­­keny, minden gyereknek ugyanannyi mozgásteret biztosít, hogy megmutathassa ma­­gát – kivéve persze Misit, a kis főhőst. A mindennapi gyermeklét egyszerű problémáit festik le, amelyek csak felnőttfejjel tűnnek könnyűnek. Viszont a fő probléma, hogy ez a történet egy gyermekotthonban játszódik, így még a laikusoknak sem nehéz megfejteni, mi a lényeg. Misi – akit sokan ismerhetünk a Valahol Európában című musicalből – szülőket szeretne, a nagy gyerekek nem értik meg, csoporttársai is csúfolják, és sokszor meghall olyan felnőtt be­­szélgetéseket, amit nem kel­­lene. Barátja sokáig a kék ele­fánt, ám a végén búcsút mond neki: a Magánynak. Ez az elő­adás azon pontja, ami a gyerekekben és felnőttekben egyaránt nyomot hagyott.



A maga módján bájos történetet szépen tagolták, egyik sem akar többet mondani, mint amit tud, Varga Bálint zenéivel pedig könnyű az átmenet a jelenetek között. A gyermekotthon rácsos ágyaiból is pár másodperc alatt lesz piac vagy épp vasútállomás. A dalok pedig tényleg jól csengnek, gyakran el is lehet feledkezni az előadás közben arról, hogy ez egy szomorú, s igencsak életszagú történet – csak épp happy enddel. Kálmán Zsófia, Büky Bea, Kis Kata, Üllei Kovács Gizella, Rácz László és Király Balázs, azaz a gárda felnőttrésze pedig remek szimbiózisba került a gyerekekkel, látni lehetett, közös szívügyük az előadás.