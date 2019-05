Kicsit megváltozott az egykori technikaóra - életvitelből versenyeztek az Agórában

Bár a technikaóra a többség számára töltelék készségtantárgyként ismert, jelentős reformon esett át az utóbbi időszakban, Életvitel és gyakorlat címmel pedig országos versenyt is rendeznek belőle 7. és 8. osztályosoknak. Ennek a hétvégén Szeged ad otthont: 12 csapat méri össze tudását elméletben és gyakorlatban.Pénteken a gyakorlati fordulót tartották, ahol 2 óra alatt kellett megvarrniuk a 3 fős csapatoknak 3 textilzöldséget, pihenés gyanánt pedig gyógy- és fűszernövényeket felismerni. A verseny szombaton teszt kitöltésével folytatódik.A tavalyi versenyt egyébként a fábiánsebestyéni Arany János Általános Iskola csapata nyerte meg, mely idén is részt vesz a megméretésen – igaz más tagokkal. Elmondták, a sok gyakorlásban rejlik a siker titka.– Bízunk benne, hogy idén is be tudjuk bizonyítani, hogy egy kis iskola is érhet el sikereket. Ráadásul az életvitel hozzánk, falusiakhoz még közelebb is áll, mint a városi gyerekekhez – mondták. Rajtuk kívül egyébként még két Csongrád megyei iskola vesz részt az országos versenyen: a szentesi Koszta József és a szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola csapatai.