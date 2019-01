˝Kihagyhatatlan látnivalók, szuper kávézók és remek helyek˝ - Szegedről és környékéről áradozik egy turisztikai kiadvány

A könyvben hat régió különleges helyeit, programjait, túraútvonalait, gasztronómiai kínálatát gyűjtötték össze. Fotó: Karnok Csaba

Kőszegi Edit, az A2 Gastro Caffé egyik törzsvendége reggelizik. A Szegedet és térségét bemutató kiadványban a kávézót a ˝remek helyek˝ közt említik. Fotó: Török János

A Tiszavirág két elismerést is bezsebelt: a We Love Hungary kiadvány dicsérő sorai mellett a gastroturismo.hu blog szerzői a tíz kihagyhatatlan étterem közt említik. Fotó: Tiszavirág

Bakancslistás a Tiszavirág

Hat magyarországi régió legizgalmasabb helyeit gyűjtötte össze a We Love Publishing Kft. a Magyar Turisztikai Ügynökséggel együttműködésben. A nemrégiben megjelent ingyenes útikönyvben az ország hat kiemelt turisztikai régiójának (Sopron és környéke; Eger, a Mátra és a Bükk térsége; Tokaj–Zemplén és a Felső- Tisza vidéke; Debrecen és környéke; Szeged és térsége; valamint Pécs és környéke) különleges helyeit, programjait, túraútvonalait, gasztronómiai kínálatát gyűjtötték össze a szerzők 180 oldalon.A sokak által ismert és kedvelt helyek mellett igyekeztek bemutatni olyan új látványosságokat, izgalmas programokat és átlagon felüli vendéglátóhelyeket is, amelyeket a térséget jól ismerők ajánlásai alapján válogattak össze, de az utazást segítő hasznos információk sem maradtak ki.Szegeden és környékén Toldi Nóra újságíró gyűjtötte össze a helyi látnivalókat. A térségünket 29 oldalon bemutató rész hasznos információkkal – megközelítés, térkép – kezdődik, amelyeket egy hosszú hétvégére való programsorozat követ. A szerző a dóm, a Tisza, a vasalóház és a Kárász utca mellett halászlevet, vadasparkot, cukrászdát és egyetemisták által kedvelt kocsmát is ajánl.A hét kihagyhatatlan látnivalóit felsoroló két oldalt egy rövid interjú követi Mészáros Péter slammerrel, a Slam Poetry Szeged alapítójával, aki szerint Szeged kulturálisan pezsgő város. Szó esik a kiadványban az öt leglátványosabb szecessziós épületünkről, majd öt „szuper" kávézóról és süteményezőről. Három helyet sorol fel a szerző, ahol „igazi halászlét kóstolhat" a Szegedre látogató: a Roosevelt téri, a Kiskőrössy és az Öreg Kőrössy Halászcsárdát. Ezt az oldalt a szerkesztők érdekes módon egy klasszikus, gyufatésztával, pontypatkóval főzött bajai halászléről készült képpel illusztrálták, amelyet valószínűleg nem a városunkban készítettek.Az „öt remek hely, ha nem halászlét ennél" felsorolásban a Tiszavirág, az Oldies, a Kapca, a Bistorant és az A2 Gastro Caffé is helyet kapott.– Természetesen örülünk annak, hogy egy ilyen szűk körbe bekerültünk, ami az egész csapatnak dicséret. Éppen a napokban jött be hozzánk egy budapesti házaspár a kiadvánnyal a kezükben. Azt mondták, a Tiszavirágban szálltak meg, és igyekeznek végigjárni a füzetben szereplő szegedi helyeket – mondta Talmácsi Ádám, az A2 Gastro Caffé üzletvezetője és társtulajdonosa.Szegeden kívül öt hódmezővásárhelyi látnivaló – városháza, Emlékpont, Fekete Sas Szálló, Tornyai János Múzeum, árvédelmi fal –, valamint a fürdőhelyek közül az Anna fürdő mellett a makói Hagymatikum is helyet kapott. A felsorolás öt kirándulóhellyel ér véget, amelyek közül négy Csongrád megyében – a vásárhelyi téglagyári tanösvény, Ópusztaszer, Fehér-tó és Mártély –, egy pedig – Szanazug – Békés megyében található.Az ingyenes kis kötetet angol és német nyelven is kiadták, a Tourinform-irodákban, különböző vendéglátóhelyeken és múzeumokban, kulturális központokban érhető el.A gastroturismo.hu blog szerzői – egy budapesti házaspár – végigjárva az ország legjobb éttermeit összeállítottak egy listát tíz olyan helyről, ahová minden gasztronómia iránt érdeklődő ínyencnek tanácsos ellátogatnia 2019-ben. A felsorolásban a szegedi Tiszavirág is szerepel, amelyről így írnak: „Egyedülálló hely hazánkban, ahol harmonikus módon illeszkedik egymáshoz a dizájn és a tradíció, az építészetben és a gasztronómiában egyaránt. Az egykori kereskedő- polgárház ma minden igényt kielégítő, egyedi dizájnnal rendelkező hotelnek és a Kurucz Attila séf által vezetett gasztronómiai műhelynek ad helyet". Bakos Orsolya, a Tiszavirág háziasszonya azt mondta, minden elismerésnek örülnek, de ennek azért, mert a blogot egy lelkes házaspár hobbiként csinálja, akik átlagos fizetővendégek, így teljesen hitelesek az olvasóik számára.