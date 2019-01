Kihirdették a 37. Sajtófotó Pályázat eredményeit - Kollégánk a legjobbak között

A díjazottak teljes listája:

Kollégánk, Török János a Magyar Újságírók Országos Szövetsége Fotóriporterek Szakosztálya által meghirdetett 37. Magyar Sajtófotó Pályázaton kettős sikert ért el, a megyékben dolgozó, legjobb teljesítményt nyújtó fotóriporterének választották és dicséretben részesült, Éjszakai behúzás című pályaművével.Kollégánk 2010 óta fotózik, de az első fényképfelvételéig kanyargós út vezetett. Mint elmondta, eredetileg kőművesnek tanult, később nyílászárók beépítésével foglalkozott, majd hét évig Hódmezővásárhelyen, a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandárjánál dolgozott. Ekkor már fotókört vezetett a helyi Bessenyei Ferenc Művelődési Központban, végül művelődésszervező lett Sándorfalván.2014-ben a Délmagyarországnál gyakornokoskodott, közben a Szegedi Tudományegyetem alkalmazott fotográfus szakán végzett. Ugyanebben az évben Hódmezővásárhelyen Lucien Hervé Kamera Klubot alapított fotóművész társával, amely indulásakor 50 fővel Magyarország egyik legnagyobb fotósklubja volt. Fotóit Európa több országában kiállították. Tagja a Magyar Fotóművészek Világszövetségének és a MAOE Fotóművészeti szakának. 2016 óta a Délmagyarország fotóriportere.Török János tavaly is sikereket ért el munkáival, akkor Fotóriporter kollégánk, a Magyar Újságírók Országos Szövetsége Fotóriporterek Szakosztálya által meghirdetett 36. Magyar Sajtófotó PályázatonSzlukovényi Tamás (Kanada) fotográfus, kurátor, a zsűri elnökeA zsűri tagjai:Bielik István (Magyarország) fotóriporterLois Lammerhuber (Ausztria) fotográfus, könyvkiadó, fesztiváligazgatóStefano De Luigi (Olaszország) fotográfusAmi Vitale (Amerikai Egyesült Államok) fotográfus, Nikon nagykövetEscher Károly-díj, a legjobb hírképért: Mónus Márton (MTI/MTVA)Munkácsi Márton-díj a legjobb kollekcióért: Kurucz Árpád (Magyar Idők)A megyékben dolgozó, legjobb teljesítményt nyújtó fotóriporter:Török János (Délmagyarország)Szalay Zoltán-díj, a 30 év alatti a legjobb teljesítményt nyújtó fotográfusnak:Mónus Márton (MTI/MTVA)Sóki Tamás (MTI/MTVA külső munkatárs): DélibábKomka Péter (MTI/MTVA): Ferences Szegénygondozó NővérekTörök János (Délmagyarország): Éjszakai behúzás1. hely: Mónus Márton (MTI/MTVA): Lufi2. hely: Koszticsák Szilárd (MTI/MTVA): Látogató3. hely: Huszti István (Index.hu): Oszlatás1. díj: Zsolnai Péter (Bors): Rabszolgatörvény2. díj: Balogh Dávid (szabadfoglalkozású): Magyar Nemzet utolsó napja3. díj: Mónus Márton (MTI/MTVA): Élet a halál után1. díj: Reviczky Zsolt (HVG): Színes álom2. díj: Sándor-Tóth Zsuzsanna: Fejés az esztenán3. díj: Marosfalvi Péter (Zsaru Magazin): Egyetemre megy a ló1. díj: Bődey János (Index.hu): „Ha nekünk mennünk kell, Niki is követni fog minket."2. díj: Kölcsey Sára (szabadfoglalkozású): Anyás reggel3. díj: Ajpek Orsolya (Index.hu): Pontos napirend nélkül könnyen szétesik a valóság1. díj: Páczai Tamás (Képmás Magazin): Búcsújárók2. díj: Boncsér Orsolya (szabadfoglalkozású): Lányok3. díj: Cséfalvay Á. András: Nefelejcs1. díj: Kállai Márton (Szabad Föld): Gyásztörés2. díj: Ladjánszki Máté: Politikus portrék3. díj: Marjai János (24.hu): Hasznos holmik1. díj: Csudai Sándor (Origo): Konfetti2. díj: Nagy András (MTI/MTVA): Hosszabbítás3. díj: Nagy Szabolcs: Szeletel, menetel, dobozol – Kolorádó fesztivál, Nagykovácsi, 2018. június 14.1. díj: Kurucz Árpád (Magyar Idők): Konferencia pillanatok2. díj: Kurucz Árpád (Magyar Idők): Üres formák3. díj: Kállai Márton (Szabad Föld): Werk1. díj: Ifj. Lőrincz Ferenc (szabadfoglalkozású): Pillangó2. díj: Kurucz Árpád (Magyar Idők): Valentino Rossi3. díj: Illyés Tibor (MTI/MTVA): Vízfüggöny mögött1. díj: Zoltai András (szabadfoglalkozású): Az esély – Posztszovjet sportörökség Örményországban2. díj: Varga Dzsenifer (szabadfoglalkozású): Vakfoci3. díj: Fekete István (szabadfoglalkozású): A Tabánból az NB2-be1. díj: Ifj. Lőrincz Ferenc (szabadfoglalkozású): Nylon2. díj: Kovács Norbert: Lendület3. díj: Tökölyi Csaba: Köntös1. díj: Máté Bence (Fotonatura Kft.): Fények és árnyak1. díj: Milan Radisics (szabadfoglalkozású): HowWaterShapesEarth3. díj: Barabás Ákos (Székelyhon.ro): Medvekrízis Székelyföldön1. díj: Giampiero Assumma (szabadfoglalkozású): Hajléktalanként élni Budapesten2. díj: Reviczky Zsolt (HVG): No go zóna3. díj: Röhrig Dániel (Adathír.hu): Választás 20181. díj: Révai Sára (Nlcafe.hu): A remény útja, Ózd–Brüsszel retúr2. díj: Cséfalvay Á. András: Ágnesék3. díj: Sivák Zsófia (szabadfoglalkozású): Hajnalhasadásig