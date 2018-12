Kilátó kerül a tetőre - jövőre kezdődhet a Móra Ferenc Múzeum turisztikai fejlesztése

A kupola külső burkolata is megújul, a belső terekben is festenek, az elektromos hálózatot is fejlesztik, és több mint 100 lámpatestet is elhelyeznek az épületben. Összesen négy kiállítótérnél épül ki komplex szellőzési és hűtési rendszer, valamint három kiállítás teljes körű kivitelezését is tartalmazza a projekt.

– A Tisza partján lévő épületek közül csak nagyon kevésnek a tetejére lehet felmenni, de innen a folyó teljes kanyarulatát meg lehet majd csodálni, és az egész város felett el lehet látni

A Szegednek dedikált európai uniós forrásokból újul meg a Móra Ferenc Múzeum, valamint a vár és a várkert. A turisztikai célú fejlesztésre kiírták a közbeszerzést,. Medgyesi Konstantin történész, az intézmény tudományos és közönségkapcsolati igazgatóhelyettese lapunknak elmondta, a felújítás idejére bezár a kultúrpalota, a cél, hogy 2020 nyarán a Múzeumok éjszakáján egy megújult, 21. századi intézmény fogadja a vendégeket.A Közbeszerzési Értesítőből kiderül, hogy múzeum központi épületén 1500 négyzetméteren lecserélik a tetőt fedő fémlemezt, több mint 2800 négyzetméternyi felületen megújul a homlokzat, amit le is festenek, továbbá felcsiszolják és lakkozzák a parkettát, és felújítják az ajtókat és ablakokat is.Aki közelről megszemléli a városképi jelentőségű központi épületét a kultúrpalotának, könnyen beláthatja, bizony szükséges költeni rá. 1896-ban adták át és 1955-ben bővítették ki a neoklasszicista stílusú épületet, a homlokzatáról több helyen lehullott a vakolat, lepergett a festék.A rekonstrukció után újdonságra is számíthatnak a látogatók. Ahogy Fogas Ottó múzeumigazgató még májusban lapunknak elmondta, a komplett tetőcsere kapcsán szorgalmazták, hogy kilátót alakítsanak ki a múzeum tetején.– magyarázta.A TOP-os pályázat révén a vár és a várkert is megszépül, a lapidárium, azaz a kőtár újjászületik és bővül is, a várkertet pedig kertészeti szempontból is rendezik. A kiállítótér falfelületeit rendbe hozzák és lefestik, emellett leszigetelik a padlót, korszerűsítik a meglévő fűtési rendszert, és padlófűtést építenek ki többek között.A projekt 100 százalékos támogatási intenzitással valósul meg, amit adott esetben kiegészít a megrendelő, azaz az önkormányzat.