Kilenc éve nem történt ilyen kevés bűncselekmény Csongrád megyében - beszámolt a rendőrfőkapitány

Helyesbítés

Tegnapi számunkban tévesen közöltük, hogy Csongrád megyében tavaly hat gyermek vesztette életét közlekedési balesetben. Ez az országos adat, a megyében nem halt meg gyermek közlekedési balesetben.

Lényegesen kevesebb bűncselekmény történt tavaly, mint 2017-ben – közölte Dakos József. Fotó: Török János

Nagy változás 5 hónap alatt

Változott a rendőrség munkája az utóbbi öt hónapban a megyében, a megítélése is jobb lett – derült ki a megyei közgyűlés képviselőinek hozzászólásaiból. Gémes László (Fidesz) kiemelte, a rendőrök mindenütt ott vannak, de nem akarnak mindenáron bírságolni. Őt egyszer figyelmeztették, mert a másik autójában hagyta a jogosítványát. Máskor török vendégeit vitte, amikor megállították. Igazoltatták, meg is szondáztatták. Az a két rendőr ismerte őt. Az egyik török vendég megjegyezte: náluk ha egy rendőr így elszámoltatna egy polgármestert, másnap már nem kellene bemennie dolgozni. Móra József (MSZP) szorgalmazta, az utazó bűnözők kiszűrése érdekében a megyehatár ne legyen akadály. Dakos tábornok hangsúlyozta: hibázna az a kollégája, aki megállna bűnüldözés közben a megyehatárnál. A rendőrök napi szinten intézkednek, vesznek őrizetbe embereket más megyében. Ádók János alelnök (Fidesz) érdeklődésére felolvasta a mobiljából, hogy csütörtökön a megyei határátkelőhelyeken 36 ezer ember haladt át, és több mint 4 ezer kamion. Ez olyan özön, hogy hiába a legjobb technikai fölszereltség, az ellenőrzés hatékonysága ez esetben biztosan nem százszázalékos, de azon vannak, hogy minél jobban szűrjön a rendszer.

Ahogy minden évben, az idén is beszámolt a rendőrség munkájáról a Csongrád Megyei Közgyűlés előtt a megyei rendőrfőkapitány. Dakos József a pénteki közgyűlés előtt elmondta, hogy tavaly az egyik legfontosabb feladatuk az országgyűlési választások biztosítása volt.A jelentésből kiderült, hogy a megyében 5,6 százalékkal történt kevesebb bűncselekmény tavaly, mint tavalyelőtt, de még így is 7786 esetről szerzett tudomást a rendőrség. Ennyire kevés egyébként 9 éve volt utoljára.A megye 60 települése közül 14-ben tíznél kevesebb bűncselekmény történt, csak a Szentesi és a Kisteleki Rendőrkapitányság területén volt tavaly több, mint 2017-ben. A többiben, beleértve a szegedit is, kevesebb történt.Egy olyan település volt, ahol nem volt közterületen egyetlen bűncselekmény sem, ez pedig Árpádhalom.A rendőrség 14 bűncselekményt kezel kiemelten, az egyik a gyilkosság, abból 3 történt tavaly, ami megegyezik a 2017-es adattal. A testi sértések száma 357-ről 313-ra csökkent, súlyos testi sértésből pedig hárommal volt kevesebb 2018-ban, mint az azt megelőző évben.Szintén nincs változás abban, hogy a vagyon elleni bűncselekményekből követik el a legtöbbet. Azonban a javulás is itt a legnagyobb. A lopások száma 2735-ről 2054-re, a lakásbetöréseké pedig 357-ről 300-ra esett vissza.Szembetűnő, hogy rablásból is lényegesen kevesebb történt: a korábbi 32 helyett tavaly mindössze 10.Dakos József beszámolójából az is kiderül, hogy a megyében szolgáló rendőrök csaknem 400 ezer órát töltöttek a közterületeken, ami 11 százalékkal több, mint 2017-ben.