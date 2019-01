Kilincsből jól áll a NAV

Műprémes fülvédő és Balázs Pali vallomása

Az adóhatóság által lefoglalt, jelenleg több mint 2100 végrehajtás alatt álló ingóságra és ingatlanra licitálhat bárki a NAV elektronikus árverési felületén, ha előbb regisztrál az Ügyfélkapun. Ingatlanokra csak a kikiáltási ár tíz százalékának befizetésével lehet ajánlatot tenni, amelyet a sikertelenül licitáló visszakap. Ingóságoknál ilyen megkötés nincs.Az online piactérre felkerült, többnyire fotón is megörökített tételekről – amelyeket közel hatvanféle kategóriába soroltak be – szinte minden fontos adat, jellegzetesség megtudható. Az adott tárgyak becsült értékét a végrehajtó állapítja meg a piaci érték alapján, de hogy végül mennyiért kelnek el, az csak a licitálóktól függ.Egy minimális árat is feltüntetnek az egyes tételeknél, ami általában a becsérték fele. Gyakran ennyiért is viszik el a kiválasztott ingóságot vagy ingatlant. A vételár mellett illetéket is fizetni kell, a járműveknél pedig annak iratait is a vevőnek kell intéznie.A NAV Csongrád megyei igazgatósága jelenleg elég szegényes árverési kínálattal rendelkezik, aki azonban kül- vagy beltéri kilincset szeretne vásárolni, annak érdemes körülnéznie az oldalon: a 63 árverési tétel nagyjából 90 százalékát ezek teszik ki.A NAV mindig figyelmezteti potenciális vevőit, hogy érdemes személyesen is szemügyre venni az általuk kínált portékát, akármiről is van szó. A vásárlás után reklamációt nem fogadnak el. Korrekt leírást adnak azonban a tájékozódáshoz arról a három autóról és kisteherautóról, amelyek jelenleg a virtuális kalapácsra várnak.A korrekorder egy 1997-ben gyártott Peugeot Boxer, amelyet 200 ezerért kínálnak – de akár a feléért is elmehet –, és amelynek kilométerórája 267 ezret mutat. Az állapota elhanyagolt és hibás, külső részein rozsdás, kőfelverődéses, motorja pedig az adós elmondása szerint megfőtt egy vízcsőtörés következtében.A másik haszongépjármű egy elöl összetört 2000-es Mercedes Vito, amely szintén nem indul. 2017-ben 449 ezer kilométer volt benne, a küszöbök is rozsdásak. Ezt is 200 ezerért árulják. A legjobb állapotban egy KIA Sorento van: a 2006-os kocsiról ugyan azt írják, hogy elhanyagolt és hibás, de nyilván nem véletlenül tartják 1,2 millióra. Persze az, hogy nullkilométeres lenne – ahogy az óra mutatja –, nehezen hihető.Ugyan a Bács-Kiskun megyei NAV kért rá végrehajtást, de Szegeden nézhetők meg azok a gépek is, amelyeket egy pékségből foglaltak le: használt kiflisodrót 200, tésztanyújtót 700 ezerért vásárolhat, aki akar.Aki kicsit messzebbre tekint, és hajlandó utazni is az online árverésen megszerzett áruért, az igazi kincsekre bukkanhat. Balázs Pali Amiről 20 évig nem beszéltem című könyvéből például mindössze 92 ezer 500 forintért megszerezhető 25 darab.Így 3700 forint darabja, de ha nem licitál rá senki, akár a feléért is hozzájuthat valaki. Igaz, ezért Pécsre kell utaznia. Különböző színekben játszó, ízléses, műprémes női fülvédőből sajnos 53 darabot egyszerre kell megvásárolni 40 ezerért, és Budapesten kell átvenni, viszont az a készlet egy életre kitart annak, aki szereti.Vécécsészéket Szekszárdról lehet beszerezni: az ottani NAV-igazgatóság 12 darabot tart 196 ezerre, viszont egyúttal tartályt is vásárolhatunk hozzá, bár abból csak egyet kínálnak. Akinek pedig éppen 225 darab női munkaköpenyre lenne szüksége, darabját akár 44 forintért is megszerezheti a NAV egyik pesti igazgatóságától.Akinek pedig az az álma, hogy saját útja legyen, azt is megkaphatja: a szomszédos Bács-Kiskunban, Soltvadkerten vásárolhat 2169 négyzetméternyit, akár 169 ezer forintért, amelyet egy cég köztartozása miatt foglaltak le. Viszont azzal számolnia kell, hogy vezetékjog és bányaszolgalmi jog van a kivett útra bejegyezve, és külön engedély nélkül nem építhető be.