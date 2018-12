Kilométerekben készül a bejgli - Az elmaradhatatlan, klasszikus karácsonyi édességet kóstoltuk

Csokimikulás és szaloncukor után bejglit kóstoltunk. A befutó Reök cukrászda bejglije íze mellett kedvező árával is meglepett minket. Fotó: Török János

A Z. Nagy Cukrászdában Tóth Zoltán mestercukrász vezetésével napi 200 darab bejglit készítenek a szezonban. Fotó: Török János

Az A Cappellában a leggazdagabb a kínálat bejgliből, 16-féle közül válogathatunk. Fotó: Török János

Rontás ellen véd



A bejgli eredetileg egy sziléziai kalácsfajta, amely a 14. század óta ismert Európában. A tipikus karácsonyi sütemény neve német eredetű (beugen = meghajlít), amelyet az eredetileg hajlított patkó alakú formájáról kapott, maga a „bejgli" elnevezés a magyar nyelvben csak 1932-ben bukkan fel. Osztrák közvetítéssel érkezett hazánkba a bejgli, és a 19. század második felében terjedt el, majd vált tipikus magyar karácsonyi süteménnyé. A népi hiedelem szerint a dió véd a rontások ellen, a mák pedig bőséget hoz a házhoz.

Magyarországon a halászlé mellett a mákos és diós bejgli sem hiányozhat karácsonykor egy asztalról sem. A cukrászdák, pékségek mellett a bevásárlóközpontok, áruházak és a kisboltok polcai is bejglitől roskadoznak már december elejétől. Négy cukrászdai és két bolti diós bejglit vásároltunk. A karácsonykor áradó szeretet jegyében igyekeztünk minden sütemény legjobb oldalát, előnyeit hangsúlyozni, de ez nem minden esetben sikerült. Vakteszt volt, az elfogulatlanság érdekében a kollégáknak csak a kóstolás után árultam el, melyik cég termékét ették.A bejgliket a Z. Nagy Cukrászdából, a Sugar & Candyből, az A Cappellából, a Reök Kézműves Cukrászda és Kávéházból, valamint a Lidlből és a Tescóból hoztuk.A megjelenés alapján a négy cukrászdai termék átment a teszten. A Lidl bejglije méretével és kinézetével is kilógott a sorból. Az édesség az áruházláncnál 295 grammos és lapos. Viszont akciós és olcsó, 499 helyett mindössze 349 forint. A burritóhoz vagy kiflihez hasonló bejgliben ránézésre valóban sok a dió, de az ízén ez nem érződik.A Tescóban árult édességet nem is merik bejglinek nevezni, hiszen az annak előállítására és minőségi követelményeire vonatkozó szabályokat a Magyar Élelmiszerkönyv tartalmazza, pontosan meg van határozva, milyen anyagokat lehet felhasználni a készítésükhöz, az elkészült termékeknek milyen kémiai, fizikai és érzékszervi tulajdonságokkal kell rendelkezniük. Ezeknek a tescós édesség nem felel meg, ezért omlós diós tekercs néven árulják, 400 grammot 499 forintért. Erre sem érdemes túl sok szót vesztegetni, de ebben legalább érződik a dió íze, viszont élvezhetetlenül száraz.A legnagyobb megelégedést Z. Nagyék 750 grammos, 2600 forintos bejglije okozta. Ezt hasonlították legtöbben a klasszikus „nagymama bejglijéhez". „Egész jól néz ki, jó a töltelék és a tészta aránya, márványos a teteje" – sorolták a kollégák. Nem csoda, hogy sikert aratott a Z. Nagy-féle bejgli, Tóth Zoltán cukrászmester nem ma kezdte a szakmát. December 10–23. között naponta 200 darab bejglit készítenek.Szintén a régi motorosok sorát erősíti az A Cappella, ahol összesen 16-féle bejglit kínálnak. A félkilós diós 1940 forint. Az egyetlen dolog, amibe a kollégák belekötöttek, hogy olyan különleges keleti fűszerek is vannak benne, amelyek szerintünk nem illenek egy hagyományos bejglibe. De aki különleges ízekre vágyik, annak ízleni fog.A Sugar & Candy süteményét többen dicsérték, de a befutó Szeged legújabb cukrászdája, a Reök bejglije lett. „Eleve szimpatikus ránézésre" – hangzott egy kevésbé tudományosan megalapozott vélemény. Egy másik kolléga pedig miután megkóstolta, azt mondta, ennyi volt, a többiből nem is kér. Többeknek tetszett az is, hogy nagyobb diódarabokat is tettek a töltelékbe. A Reök-féle diós bejgli ár-érték aránya is kiváló, 1800 forint a félkilós rúd.