Kínai egyetemmel kötött megállapodást az SZTE

Még idén kínai központot épít a Szegedi Tudományegyetem. Fotó: Kuklis István

Ezért is fontos, hogy továbbépítsük nemzetközi kapcsolatainkat. Eddig Nyugat-Európa és az Egyesül Államok felé nyitottunk, de országunk gazdasági és politikai trendje szerint a legjobban fejlődő gazdasági nagy hatalmú országgal, Kínával is fejlesztjük az együttműködésünket – emelte ki Rovó László rektor hétfőn, a kínai Southwest University of Political Science and Law egyetemmel történő együttműködési szerződés aláírásán. Hozzátette, nem új keletű ez a kapcsolat, hiszen az egyetemen működik a Konfuciusz Intézete, illetve az elmúlt években pekingi és sanghaji egyetemmel is kötöttek szerződést. Ezek a kapcsolatok a tanárképzés, a mezőgazdasági oktatás és a technológiai területet érintették, most pedig a jogtudomány oktatásában jön létre egyetemi szintű együttműködés. Rovó László hangsúlyozta, a szerteágazó kapcsolatok összefogása érdekében még idén létrehoznak egy kínai központot, ami még operatívabbá teszi a közös munkát.Fu Zitang, a Southwest University of Political Science and Law rektora arról beszélt, hogy Kína legnagyobb jogi egyetemeként gyümölcsöző együttműködést szeretnének a szegedi egyetemmel, melynek részeként oktatói és hallgatói csereprogramot indítanának, sőt közös alap- és mesterképzésben is gondolkoznak. Emellett konferenciákat is tartanának Szegeden, míg a szegedi oktatóknak finanszíroznák a szállását, az utazását, illetve bérkiegészítést is nyújtanának számukra Chongqing-ben.