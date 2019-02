Kincskeresők kutatnak a joghézagban: Az 1711 előtti lelet a földben az államé, a későbbi a megtalálóé is lehet

Honfoglalás a Vaterán

Gyűrű, fülbevaló a Balatonból

A bronzkori arany lábvért oda került, ahová a magyar törvények és megtalálója szerint is való: a múzeumba. Fotó: Karnok Csaba

Egyfolytában csipog

Gombát keresett az erdőben, átvágott egy szántáson, a napfényben megcsillant valami, fölvette, otthon megtisztogatta, odaadta a múzeumnak – kapott érte kétmillió forint jutalmat az államtól. A gyálaréti Antal Róbert tavalyelőtti története azért példaértékű, mert ilyen nem fordul elő gyakran. Ott, ahol megtalálta a bronzkori arany lábvértet, a szegedi Móra Ferenc Múzeum régészei ásatást végeztek, és a lelet további darabjai is előkerültek. Településre utaló nyom vagy a korszakból származó más lelet nem volt.Hol történt ez pontosan, és hol lehet még ilyen kincsekbe botlani? Létezik térkép, amely a már fölfedezett lelőhelyeket ábrázolja. Ez egy időben nyilvános volt, ma már nem az, csak a múzeumi régészek férnek hozzá. Rossz nyelvek szerint, amíg mindenki számára elérhető volt, többen készítettek róla feljegyzéseket, és ezeket most adják-veszik egymás között azok, akik kincset keresnek – nem föltétlenül a múzeum számára. Ha a traktor ekéje téglát fordít ki, és csontokat, abból nagyon sokan le tudják vonni a következtetést, hogy ott középkori templom lehet, temetővel. A régészek tapasztalata szerint mifelénk is, de főleg a Dunántúlon, a valamikori római provincia területén vannak megtalált és kifosztott lelőhelyek. Ezeknek a műtárgyaknak van illegális piaca, és nem csak a Seuso-kincs megtalálásának tragikus története a bizonyíték erre.– Egy kollégám néhány évvel ezelőtt egy honfoglalás kori hajfonatkorongot fedezett föl a Vaterán, ezüstből készült, aranyozott palmettadíszes ékszert – mondta lapunknak Lajkó Orsolya régész, a Móra Ferenc Múzeum Régészeti és Műtárgyvédelmi Osztályának vezetője. – Nem a rendőrséget értesítette, hanem licitált rá, így eljutott a birtokosáig, aki azt állította, Csengelén találta egykor ezt a tárgyat a nagyapja. Örökség, a fiókban volt, nem is tudta, micsoda. A múzeumunk megvette. Be is mutattuk azon a kiállításon, amely a kulturális örökségvédelem napja alkalmából a rendhagyó módon előkerült leleteket szerepeltette, fémkeresővel rendelkező emberek által talált tárgyakat is.A fémkereső különös eszköz a magyar jog világában. Bárki birtokolhatja és forgalmazhatja, használják egy terület lőszermentesítéséhez, közművezetékek kereséséhez. A Balatonon a sekély vízben ezzel kutatják a fürdőzők által elveszített gyűrűket, fülbevalókat. Ezek elvileg nem a megtalálót illetik, de mivel az eredeti tulajdonost nehéz megtalálni, ez egy jövedelmező joghézag. A fémkereső használata viszont szabályozott. – A kormányrendelet előírja, hogy aki fémkeresővel szeretne átvizsgálni egy területet, erre minden esetben engedélyt kell kérnie az örökségvédelmi hatóságtól. Ilyen engedélyt azután adnak ki, miután az illető együttműködési megállapodást kötött a helyi múzeummal – mondta Lajkó Orsolya. – Ez 2017 óta van így. Jöttek emberek együttműködési megállapodást kötni, és én belegondoltam: ők próbálják betartani a jogszabályt, ellentétben azokkal, akik nem is törődnek vele. Összeállítottam egy megállapodásmintát, igyekeztem mindent beleírni, ami biztosíthatja, hogy a leletek tényleg megfelelő helyre kerüljenek. A legtöbben saját földjükön keresgélnek így.A törvény szerint az 1711 előttről származó és földből előkerülő leletek az államot illetik, a többiről a megtalálónak egyeztetnie kell a terület tulajdonosával. Tilos régészeti lelőhelyen fémkeresővel keresgélni. Azt, hogy ez hol van, a kincskereső elvileg nem tudja. Legföljebb eltűnődhet azon, hogy a három bemondott helyrajzi számból, amelyeken a keresésre engedélyt kért, az egyiken miért nem kutathat. Az vagy lelőhely, vagy azt határoló, „régészeti érdekű terület".Mi történik, ha valaki fényes nappal, engedély nélkül fémkeresőzik ilyen helyen? Ha a múzeum régésze épp arra jár terepmunkán, értesíti a rendőrséget. Jegyzőkönyvet vesznek fel, eljárás indul. Régész szakértővel vizsgáltatják meg, hogy az illető zsebében talált vasszög 1711 előtti vagy utáni, mekkora az értéke, és az, hogy a terület három pontján gödröt ásott, mennyire számít károkozásnak. Egyébként annak minősül, hiszen a lelőhely eredeti összefüggéseit megváltoztatta – akkor is, ha odébb dobja a kiásott, aztán értéktelennek hitt vasdarabot. Ezek a károk a mérleg egyik serpenyőjében – a másikban olyan építkezések, ahol látják az előkerülő leleteket, de dolgoznak tovább, és nem értesítik a múzeumot, mert a régészeti föltárás költségét a beruházónak kellene állnia.– Én mindenkitől megkérdezem, amikor eljön megállapodást kötni, hogy miért fémkeresőzik. A válasz nagyjából ugyanaz minden esetben – hozza föl Lajkó Orsolya. – Azt mondják, a találat izgalmáért csinálják. Mária Terézia-kori érmék, későbbi pénzek, pengők kerülnek be. Az, hogy milyen mélységben érzékeli a fémeket a kereső, sok tényező függvénye. A készülék típusától, az észlelt tárgy méretétől, alakjától és a talajviszonyoktól függ, és attól is, milyen régen fekszik földben az a holmi. Egy átlagos felszíni szondás fémkeresővel a kisebb méretű tárgy – gyűrű, fülbevaló – általában 20–40 centiméter mélységig érzékelhető. Ha tankméretű, akár 1–1,2 méter mélységben is kimutatható a jelenléte. A készülék egy szántóföldön szinte folyamatosan csipog: rengeteg a fém a földben, traktorcsavartól egyéb alkatrészekig.