Kipróbálhatták álmaik munkáját

A vadasparkban dolgozó társaikat örökítették meg a lapunknál egy napig fotóriporterkedő, fogyatékkal élő felnőttek. Fotó: Karnok Csaba

Ismét több szegedi hallássérült, értelmileg akadályozott és mozgáskorlátozott kapott lehetőséget arra, hogy egy napra kipróbálhassa álmai munkáját. A „Neked munka, nekem álom" napot negyedik alkalommal rendezték meg, amelyen 12 szervezet fogadott fogyatékos embereket. Többek között rendőrnek, tűzoltónak, szakácsnak állhattak be, sőt, még az sem volt lehetetlen vágy, hogy egy jelentkező kipróbálhassa, milyen a repülésirányítók élete.Ahogy az elmúlt években, idén is a média volt az egyik legnagyobb sláger. Kiadónk lapunk szerkesztőségében például két fotósgyakornokot fogadott. Hornyák Erika és Fejes Imre egy napra belekukkanthatott a lapkészítés menetébe: megtanulták a fotózás alapelveit, megnézték a nyomdát, illetve fotóriporter kollégánk segítségével terepen is kipróbálhatták magukat. Saját társaikat örökítették meg, akik állatgondozóként álltak munkába a vadasparkban, és azzal kezdtek, hogy kitakarították a zsiráfok éjszakai szálláshelyét.– Nem nehéz munka – mondta Hosszú László, aki mosolyogva lapátolta össze, majd tolta ki a talicskányi trágyát. A 22 éves fiatalembert egyáltalán nem bizonytalanította el a szagos munka. Mint mondta, valóban szeretne állatgondozó lenni. – Kutyáim, macskáim és tyúkjaim is vannak otthon, azokkal is szeretek foglalkozni – tette hozzá.Az álmok valóra váltása mellett a program célja a szemléletformálás. Ez a nap kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy a fogyatékos emberek bizonyíthassák: ők is képesek ugyanúgy teljesíteni, mint egészséges társaik. A munkáltatók pedig igazi tapasztalatot szerezhetnek arról, milyen fogyatékos emberrel együttműködni, és arról, hogy a megváltozott munkaképességű embereknek is vannak olyan kompetenciáik, amelyeket a cégeknél esetleg nem is feltételeznek.