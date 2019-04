Kiszáradt az ország, a legkisebb szikra is elég, hogy minden lángra kapjon: eddig 170 szabadtéri tűz történt a megyében

Baktóban ég a nádas. Egy tűz az idei 170-ből. Fotó: Kuklis István

3 millió is lehet a tűzgyújtás miatti büntetés



– A tűzgyújtási tilalom ideje alatt is sokan öngyújtóval kertészkednek, többen a szabályokat megszegve kerti hulladékot égetnek, vagy a nádas, füves területet próbálják ilyen módon megtisztítani, felfrissíteni – mondja Molnár Krisztina szóvivő, hozzátéve, aki a tilalom ideje alatt a szabályokat megszegi, bírságra számíthat. A büntetési tételek 20 ezer forinttól egészen 3 millióig terjedhetnek.

Olyan nagy a szárazság, hogy a múlt héten országossá bővítették a tűzgyújtási tilalmat. Nem csoda, hogy a katasztrófavédelem mellett a Mol is aggódik: területükön egy avartűz többször olyan veszélyes, mint egy mezőgazdasági tábla szélén. A Szeged és Algyő közötti kőolaj- és földgázmezők mintegy 50 négyzetkilométerén több száz olaj- és gázkút található, nem beszélve a kapcsolódó ipari létesítményekről.– Az elmúlt időszakban a mezőben jelentősen megnövekedett az avartüzek száma, amelyek különösen veszélyesek. Ezek kontroll nélkül terjednek, és nagy az esélye, hogy az ott működő olajipari berendezéseket érintik, abban kárt tesznek, ami további tűzesetekhez vezethet – mondja Takács Gábor. A Mol dél-magyarországi termelésvezetője hangsúlyozza, ez fenyegetheti a közelben élő lakosságot és több üzemet is. A szakember arra kér mindenkit, hogy ha tüzet észlel, azonnal értesítse a 112-es számon a katasztrófavédelmet.– Hétfő délig idén már 170 szabadtéri tűzesethez riasztották a Csongrád megyei tűzoltókat, február második fele és március első hete kiemelkedő volt a vonulások számát illetően – tudtuk meg Molnár Krisztina tűzoltó főhadnagytól. A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője hangsúlyozta, az elmúlt hetekben Kisteleken, Felgyőn, Pusztaszeren és Sándorfalván pusztítottak legnagyobb területen a lángok. Tíz-, húsz- és harminchektárnyi égett le egy-egy tűznél, sok esetben a lángok tanyaépületeket és mezőgazdasági létesítményeket veszélyeztettek.– Ezekben az esetekben a tűzoltóknak elsődleges feladatuk az élet- és vagyonmentés, miközben gyakran nehezen megközelíthető, ingoványos talajon kell az egységeknek oltaniuk – mondja. Nappal is számos veszélynek vannak kitéve az oltást végzők, de éjszaka még inkább. A több órán, vagy akár egy egész napon át tartó beavatkozások során a tűzoltók saját testi épségüket is veszélyeztetve dolgoznak a lángok eloltásán. Olyan tűzesetek ezek, amelyek kis odafigyeléssel és a szabályok betartásával elkerülhetőek.– Súlyos személyi sérülés idén még nem történt, de a károsultak nehezen viselik a pszichés terhelést, sokkos állapotuk miatt oltás közben riasztanunk kell a mentőszolgálat munkatársait – tudtuk meg Molnár Krisztinától.