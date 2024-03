VÍZÖNTŐ

Az ünnepek sokunkból hoznak elő régi emlékeket a vidámság mellett. És bár most ez utóbbi dominál, azért így is lesznek olyan helyzetek, amelyekre a másik fél érzékenyebben reagál. Legyél tehát elnéző az ünnepek alatt is! Különösen a hozzád leginkább közelállókkal.