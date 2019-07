Kitüntetésének összegét a rászoruló gyerekeknek ajánlotta fel Sándorfalva díszpolgára

A 140 éves Sándorfalva idei díszpolgára a 70 éves Sári György lett. FOTÓ: KUKLIS ISTVÁN

Sári György vállalkozót választotta meg a sándorfalvi képviselő-testület idén a település díszpolgárának. A 70 éves üzletember úgy fogalmazott: meglepte a döntés, de örül neki, hogy a városvezetés elismeri, amit az elmúlt évtizedekben tett a közösségért.Sári György Sándorfalván szü­­letett, sőt szülei is. – Nagyapám 3 éves volt, amikor a nagy árvíz után szüleivel itt kaptak telket, hogy újrakezdhessék az életüket. A családunkban immár a 7. generáció nő fel ezen a településen – mesélte. Telefonszerelőként kezdett el évtizedekkel ezelőtt dolgozni, majd kútfúrással és pálinkafőzéssel kereste ke­­nyerét. A nagyapai örökség indította el a vállalkozói úton: vett belőle két földmunkagépet, és telefonhálózatot, gázvezetéket épített megyeszerte. Foglalkozott belföldi és nemzetközi fuvarozással, sőt bevásárlóturizmussal is. Aztán egy gerincműtét lassításra kényszerítette, így vállalkozását átadta vejének, aki viszont inkább állattenyésztéssel akart foglalkozni. Eladta tehát addigi vállalkozásai összes ingóságát, és előbb az algyői, majd a szatymazi sertéstelepet is megvásárolta és felújította.– A lányom időközben elvált, így azóta kanász vagyok – foglalta össze életútját.Sári György három cikluson keresztül képviselő is volt Sándorfalván, tiszteletdíjat azonban soha nem vett fel ezért a munkáért. – Ami Sándorfalvának jó volt, az közvetve nekem és a családomnak is az volt, nekem pedig ez elégnek bizonyult – magyarázta. Hozzátette: mindig természetes volt számára, hogy a közjóért tegyen. Társadalmi munkát végzett, adományozott, jól tanuló sándorfalvi gyerekeket vitt sétarepülésre. És jótékonykodásra használta fel most díszpolgári címét is: az ezzel járó pénzjutalomról úgy rendelkezett, hogy azt egyből a Sándorfalváért Alapítványnak utalják át. – Azt kértem, hogy ebből hátrányos helyzetű gyerekeknek szervezzenek belföldi kirándulást, hogy ők is láthassanak újat, nyíljanak ki egy kicsit a világra – tette hozzá.