Kiürül a Vajdaság: Nyugat-Európába tartanak a magyar fiatalok - Ugródeszka Európába az állampolgárság

Mindenhol álláshirdetésbe botlik, aki Horgoson sétál. Ausztriába, Magyarországra és a környező településekre is keresnek munkaerőt, de aki teheti, Európát választja, amihez ugródeszka lehet a magyar állampolgárság.

„Szerbiának nem lesz jövője"

A Szabad Magyar Szó független vajdasági magyar közéleti portál cikkében az olvasható, hogy Szerbiában a 19 és 29 év közöttiek – azaz azok a fiatalok, akik a legnagyobb mértékben képesek hozzájárulni a társadalom fejlődéséhez – negyven százaléka, vagyis mintegy négyszázötvenezren döntöttek úgy, hogy el fogják hagyni az országot – derült ki a Srbija 21 egyesület felméréséből. – Az országnak nem lesz jövője, ha a kivándorlás ilyen ütemben folyatódik – nyilatkozta a Vajdasági Kutató és Elemző Központnak Nenad Konstantinovics, a Srbija 21 – Központ a jövő Szerbiájáért egyesület illetékese.

– Munkahely és pénz sincs. Mennénk mi is, ahová csak lehet, de 50 évesek elmúltunk a férjemmel. Igyekeznénk a megélhetés után, de ebben a korban már nem mozdul olyan könnyen az ember – mondta a horgosi Bartók Béla utcán az egyik asszony, aki azt kérte, a nevét ne írjuk le. Arról kérdeztük, mennyire jelent gondot a fiatalok elvándorlása a határ túloldalán.– A Vajdaságban mindig alacsonyabbak voltak a bérek, mint Belgrádban. Minden utcában van legalább három-négy eladó ház, ez az élelmiszerbolt is eladó – mutatott az utca túloldalára. A tulajdonos átment dolgozni a férjével Magyarországra, de a férfi meghalt, az asszony visszaköltözött Horgosra, és azóta árulja az üzlethelyiséget.Horgos főtere és a körforgalom környéke tele van magyarországi és európai munkát kínáló hirdetésekkel. Építkezésre lakatost, hegesztőt keresnek magyar papírokkal. A WHC nevű, 1990-ben alakult cég munkalehetőséget kínál gyártósoron az egyik vastag fatörzsre celluxozott hirdetésen. A fizetés 56–85 ezer dinár (176–230 ezer forint), miközben egy horgosi átlag 25–30 ezer dinár (68–81 ezer forint). Ausztriába henteseket keresnek 1100–1200 eurós nettó bérért, a jelentkezés feltétele a magyar állampolgárság. Bácsszőlősre üzemi munkásokat, egy vágóhíd horgosi, kanizsai és törökkanizsai üzleteibe pedig eladókat várnak.– A privatizációs hullám kezdetekor több száz ember vesztette el a megélhetését Horgoson egyik napról a másikra. Ez egy ipari település volt, ahol mindenkinek volt munkája – kezdte Sors Róbert, a hatezres lakosú Horgos polgármestere, aki szerint egyértelmű, hogy a fiatalok gazdasági szempontok miatt hagyják el az országot. – Az én feleségem Tatabányán dolgozik, és kétszer annyit visz haza, mint én. Ami nem azt jelenti, hogy ő keres sokat... – magyarázta a határ menti település első embere.Sors Róbert úgy véli, ők a határ közelében szerencsés helyzetben vannak, sokan ingáznak, és a Picknél, a röszkei Unilever Kft.-nél vagy a gumigyárban dolgoznak. – Akik messzebb laknak, azok vándorolnak ki. A mostani fiatalok nem tanulták meg a szerbet, ezért Belgrádban sincs esélyük elhelyezkedni – tette hozzá a polgármester.Sokan ugródeszkának használják a magyar állampolgárságot Európába. Az egyik gyorséttermet üzemeltető magyar vállalkozó elárulta, egy szerb ismerőse is megszerezte a magyar állampolgárságot, és bár egyelőre nem tervezi, hogy kiköltözik, de mint fogalmazott, jó biztonsági tartalék a magyar állampolgárság egy kiszámíthatatlan országban.– A fiatalok, amint felveszik a dupla állampolgárságot, már mennek is külföldre, a legtöbben erre használják – mondta a martonosi származású, Röszkén élő Bicskei Mihály, aki 1970-től 30 éven át dolgozott Németországban.A zentai Katalin – aki azt kérte, hogy ne az igazi nevével szerepeljen – édesapja a győri Audinál dolgozik, ő pedig egy szegedi cégnél. A fiatal lány azt mondta, amikor ő letette az állampolgársági vizsgát, volt olyan résztvevő, aki egy szót sem tudott magyarul.