Kiválasztották a Zsigmond Vilmos fesztivál versenyfilmjeit

Idén már harmadik alkalommal szervezik meg, ezúttal május 28. és június 1. között, a Belvárosi mozi felújítása miatt egyszerre több helyszínen. Ebben az évben is az operatőri munkára fókuszálnak majd. Három kategóriában vártak nevezéseket: kisjátékfilm, nagyjátékfilm és kísérleti film. Tavalyhoz képest megugrott a nagyjátékfilmek száma, ami azt jelenti, hogy az esemény egyre rangosabb helyre kerül az európai fesztiválok sorában.



Kilenc nagyjátékfilm jutott a versenyprogramba. Ebből három magyar. Köztük a jelenleg is nagyon népszerű Rossz versek is. Akad olasz, angol, norvég és három Belgiumból érkezett alkotás is ebben a kategóriában. Kísérleti filmekből szintén kilencet választottak. Itt hat magyar, két spanyol és egy romániai alkotás versenyez.



Kisjátékfilmből 23 került a versenyprogramba. Összesen hat spanyol, négy magyar, két svéd, lengyel és holland, valamint egy horvát, görög, olasz, macedón, iráni, litván és mexikói film versenyez majd.