Kívül fényes - belül nem: egy tisztes külsejű bérház problémáiról - 50 évvel ezelőttről

Szabad-e így gondolkozni?

A Széchenyi tér 5-ös számú ház – pár évvel később, még a legendás, azóta megszűnt tejivóval. Fotó: Pinterest

A konyhába folyik a szennyvíz

Nem a jegyzék hiányos

Ötven éve, 1969. május 22-én Kívül fényes – belül nem címmel jelent meg a Délmagyarországban az alábbi írás „egy tisztes külsejű bérház problémáiról" Fehér Kálmán tollából.Kívülről olyan, mint a többi öreg bérház Szegeden: nem fényes, de nem is túlságosan kopott. Hozzátartozik a város jellegzetes képéhez. S mivel a Széchenyi téren van, a centrum centrumában, így a jó. Igaz, az épület aljában működő tejivó avítt portálját már régen le kellett volna szerelni, de ez sem tűnik fel nagyon: sok még a városban a divatjamúlt kirakati faketrec.A Széchenyi tér 5. számú házról van szó. Ma is csak kívülről ismerném, ha meg nem hívnak egy kis „háztűznézőbe". Már a kapu alatt a lépcsőházban meglepetés éri az embert: a lépcsők alá egy kis fészert, műhelyt ragasztottak. Valaki engedélyezte. S ha úgy gondolkozott az engedélyező, hogy Pesten százával vannak a sötét, rideg belvárosi házak kapui alatt ilyen műhelyek, igaza volt. De szabad-e így gondolkozni? Agyonkopott, rozoga lépcsők visznek fel a két emeletre. Kilenc lakás van a házban, az egyik sanyarúbb, mint a másik. Hacsak a lakó rá nem költött néhány tízezer forintot lakására. Volt, aki megtette, tehette. De a többségnek nem volt. Jártam olyan lakásban, mely összesen két helyiségből áll: az előszoba szolgál konyhának és kamrának is. A lakószoba pedig beillene táncteremnek. Ránézésből meg lehet állapítani, hogy alapterületéből kényelmes egyszobás összkomfortos lakás telne ki. Nagyobb talán, mint az új lakóházakban.Kinézve az ablakon, a Széchenyi tér megkapóan nagyvárosi panorámája nyílik ki: fordul a csuklós villamos, gépkocsik szaladnak egymás nyomában, ragyognak az esti fények, lámpák, neonok, nyüzsög a tömeg. De az ember túlságosan nem feledkezhet bele a látványba, mert az ablakkeret laza, ha nekidől, meginog. Az agyonrozsdásodott rácsú függőfolyosó végén van a WC. Ajtaját nem lehet becsukni. Nem a lakók nyűtték el, hanem az idő. Télen mindig szétfagy. Alatta van az egyik lakás konyhája. Oda folyik a szennyvíz, mióta a világ világ. A legszomorúbb talán mégis az udvar. A házmesternek külön „háza" van. Alagsorában a néhai mosókonyha, most lomtemető és piszoktenger. Valódi KÖJÁL-csemege lehetne. A vityillót elfelejthették szigetelni, a házmesterlakás falán csurog a víz, s árad a falakból a penész- és dohszag. Szobájukat szellőztetni sem igen tudják, mert az udvarban épült egy garázs is, és annak teteje részben el is fedi az ablakot. Ha résre kinyitják, a szél mind besöpri a szobába a tetőn összegyűlt szemetet. A családnak két gyereke van... Felmehetnénk még a padlásra is. De minek? Teregetni már rég nem lehet ott, a pallók néhány évvel ezelőtt nyomtalanul eltűntek.A ház lakói 1963 óta harcolnak az épület felújításáért. Mutatják a különböző dokumentumokat, leveleket. Közöttük ezt is: „Levelükre válaszolva közöljük, a ház felújítására a harmadik ötéves tervben kerül sor. Bejelentett panaszaikat a felújítás során megszüntetjük. Kérjük levelünk szíves tudomásulvételét. Szeged, 1966. május 6. Tarjáni h. IKV. 11. házkezelőség". Tavaly év elején a tervezők fel is mérték a házat, állítólag a felújítás tervei is elkészültek. Az Ingatlankezelő Vállalat most kedden terjesztette a városi tanács végrehajtó bizottsága elé az 1969-ben és 1970-ben esedékes lakóházjavítások jegyzékét, ötvenhét tétel szerepel benne. A legöregebb ház közülük 1850-ben épült, a legfiatalabb is 1912-ben. Gondolom, hogy ha több pénz lenne felújításra, kétszer annyi rászoruló lakóépületet is fel tudtak volna venni a jegyzékbe. A harmadik ötéves terv azonban 1970-ben véget ér. Vagy a jegyzék hiányos tehát (ami nem valószínű), vagy a Széchenyi téri 5. számú ház lakóival űztek csúfot, nekik ígértek olyat, amit teljesíteni nem lehet. E tisztes külsejű bérház nem egészen tisztes belső problémáiról ezért kellett szót ejteni.