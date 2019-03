Klárafalván a nemzet Kamillája

A népdalénekesként feltűnt, majd egy szál gitárral megzenésített verseket, saját szerzeményeket is előadó énekes- nőről kiderült: most azért jött el, mert egy ottani barátnője, Hunyadi-Huszta Brigitta Magyar Kultúra nagydíjas fotóművész meghívta. S ha már eljött, nem csak egy koncertet adott.A faluban töltött két napot, és meg is ismerte az ittenieket. – Itt mindenki jó szomszédja a másiknak, odafigyelnek egymásra az emberek. Egy kicsit csendes a település, de örömmel látom, hogy kezd megélénkülni – mondta az énekesnő.A Liszt Ferenc-díjas előadó- művész koncertje bő másfél órás volt. Játszott a hitről, a szeretetről és a hazáról szóló dalokat, két rocksláger átdolgozását, sőt egy saját versét is elszavalta. A közönség szemmel láthatóan kíváncsi volt rá, a nézőtér megtelt, sok volt köztük a fiatal is.Dévai Nagy Kamilla azt mondta, bár a mai modern korban sokan azt gondolják, már leáldozott annak, hogy valaki egy szál gitárral énekeljen a színpadon, tapasztalatai szerint erről szó sincs.– Meg kell találni azokat a gondolatokat, amelyeket hitelesen tudunk előadni, és akkor a dolog működik. Nem véletlen, hogy az általam alapított iskola, a Krónikás Zenede népszerűbb, mint valaha – mondta.