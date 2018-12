Kockáztatnak az úszóházak, nem vonulnak a kikötőbe - De egyelőre nem is fenyeget a Tisza jegesedése

Futballpályányi jégtömb sodorta el tavaly februárban a Horthy Csónakházat. A tulajdonos azt mondja, a szezonban nem tudják kitermelni a medencés kikötőbe szállítás és a tárolás költségeit.

Tavaly majdnem katasztrófát okozott a jeges tiszai ár, amikor február elején egy futballpályányi jégtömb elsodorta Szegeden a Horthy úszóházat, amely nekiütközött a mellette lévő úszó lakóháznak. Akkor azt írtuk, hogy döbbenetes méretű és mennyiségű jégtábla indult el a Tiszán Szegednél, ezek folyamatosan mozgatták a felépítményt. Nem ez volt az egyetlen baleset, amelyet a jégzajlás okozott: egy jégtábla elszakította az egyik Szabadság úszóházat rögzítő, 22 milliméter átmérőjű acélsodronyt . Ugyanazon a napon az éjjel érkezett hatalmas jégtömbök hajnal négy óra előtt felnyomták a Huszár Mátyás rakpartra a Szabadság úszóház 13 tonnás bejáróhídját, ami így félpályás útszűkületet okozott A történtek ellenére az úszóművek tulajdonosai, üzemeltetői nem vitetik be az úszóházakat télire az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság tulajdonában lévő Szegedi Medencés Kikötőbe, amelyet 2015-ben újítottak fel 70 millió forintból.– Nyáron hiába kotorják ki a kikötő bejáratát, újra lerakódik a homok. Most egyébként is annyira alacsony a vízállás, hogy be sem tudnánk menni. Annak is megvan a veszélye, hogy tavasszal nem tudunk majd kijönni, ha a sodrás megint behordja a homokot. Inkább maradunk, ahol vagyunk – kezdte Klivényi Károly, aki arra is emlékeztetett, amikor a Béke úszóházat átalakították, és DOKK néven szórakozóhely lett belőle, az is fél évet bent vesztegelt a vízállás miatt a kikötőben. A Szabadság úszóházat üzemeltető Vízi-, Tömegsport és Szabadidő Egyesület elnöke azt is elmondta, az Ativizignek éves parthasználati díjat fizetnek, de a téli kikötő használatáért is kellene nekik mindazt, amit a vízügyi igazgatóság nem enged el a parthasználati díjból.– A szállítás oda és vissza legalább 150-150 ezer forint lenne a sodrástól függően, mert a hajó óradíjban dolgozik, ami 38 ezer forint plusz áfa – tette hozzá Klivényi.Ótott Ferenc, a Horthy Csónakház tulajdonosa is azt mondta, képtelenek kitermelni az úszómű szállításának és tárolásának a költségét. – Mivel milliós tételről van szó, egész egyszerűen nem tudjuk nyáron néhány hónap alatt kitermelni ezt az összeget. Ha kifizetném, akkor másnap be is zárhatok, és adhatom el az úszóházat – fogalmazott Ótott.– Ahhoz, hogy beálljon a Tisza, és 5–10 centiméter vastagságú jég képződjön, legalább mínusz tíz foknak kell lennie folyamatosan legalább másfél–két hétig. Ez a veszély egyelőre nem fenyeget, nagy fagyokat nem látok az előrejelzésben – mondta Pernyész László meteorológus. Az Országos Meteorológiai Szolgálat Szegedi Magaslégköri Obszervatóriumának munkatársától megtudtuk, a következő napokban plusz 2 és mínusz 3 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk, pénteken és szombaton változó halmazállapotú – eső, havas eső és hó –, 8–10 milliméternyi csapadék várható.Futballpályányi jégtömb sodorta el tavaly februárban a Horthy Csónakházat. A tulajdonos azt mondja, a szezonban nem tudják kitermelni a medencés kikötőbe szállítás és a tárolás költségeit. Archív fotó: Kuklis István