Koltai Róbert apa lesz Szegeden - Több mint egy évtizede siker a zenés vígjáték, az Én és a kisöcsém

Az Én és a kisöcsém egy 1934 óta vissza-visszatérő sikerdarab, ami Eisemann Mihály és Szilágyi László nevéhez kötődik. Koltai Róbert (képünkön) is rendezte korábban, ami akkora siker lett, hogy több mint tíz éve játsszák.– A színművészetin, amikor még főiskola volt, egy osztálynak rendeztem. Vizsgadarabnak természetesen – emlékszik vissza Koltai Róbert a kezdetekre.Annak idején még Peller Anna, Fila Balázs, Tompos Kátya és Szőcs Artur játszotta.– Mind nagy színészek lettek a főiskola óta. A szereposztás ugyan lecserélődött, de a darab megy tovább a Körúti Színház csapatával, olyan nagyszerű színészekkel, mint Gyebnár Csekka, akit sokan a televízióból már ismernek.Több mint 140 előadáson is túl vannak már, idővel a rendező maga is beszállt a darabba. – Az apát játszom. Nem óriási szerep, de pörögnek a jelenetek. Jó csinálni, részt venni a darabban. Az, hogy én rendeztem, talán annyiban segít, hogy belülről is tudok adni energiákat. Jó érzés, de filmeknél is sűrűn előfordul hasonló felállás.A humoros és csavaros előadással folyamatosan járják az ország különböző pontjait.– Szereti a közönség ezt a produkciót. Persze mi mindig nagy energiával dolgozunk, a legjobb minőséget akarjuk nyújtani, akárhol is játszunk, akármilyen színpadon, akármilyen közönségnek.A cselekmény szerint a Kelemen urat alakító Koltai Róbert férjhez akarja adni lányát egy svéd milliárdoshoz. A frigyet senki sem akarja – egyedül az úr titkárnője házasodna már –, így mind elmennek egy utazásra, a papát leszámítva. 17-én kiderül, mi a kétrészes zenés kalamajka vége, és persze az is, hogy „Holdvilágos éjszakán miről álmodik a lány" vagy hogy ki az a „doktor Sas és doktor Vas, a borzasztó furcsa két pasas".