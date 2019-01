Koltay Gábor filmrendező volt a díszvendég - Filmfesztivál civilekről

„MÁSkép" a civilekről címmel rendeztek filmfesztivált Mórahalmon az Aranyszöm Rendezvényházban, ahol bemutattak ötöt azokból a dokumentumfilmekből, melyeket a helyi Egy-Másért Ifjúsági és Közösségfejlesztő Egyesület vajdasági partnerével, a Ludaspuszta Térségi Társulással egy határon átnyúló együttműködés részeként valósított meg. A cél a közös hagyományok, identitás megőr- zése és bemutatása a határ térségében. Magyarországi és vajdasági oldalon is öt-öt civil szervezetet, hagyomány- őrző közösséget mutatnak be a filmes eszköztár segítségével.



A filmek betekintést nyújtottak például olyan, nem mindennapi munkát végző szervezetek tevékenységébe, mint az Ambrózy Béla Báró Méhész és Környezetvédő Egyesület, az Ásotthalom- Kissorért Egyesület, az Üllési Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Mórahalmi Egyházközség, valamint az Alsótanya Kulturális, Művelődési és Turisztikai Közhasznú Egyesület.



A rendezvény díszvendége Koltay Gábor Balázs Béla-díjas filmrendező, színházigazgató, a filmfesztivál fővédnöke volt. Koltay felhívta a figyelmet arra, hogy a közönségnek úgy kellene filmet néznie, hogy ne csak szórakozási igényét elégítse ki, hanem értéket is találjon benne.