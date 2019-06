Kőművestanulók vizsgáztak Nagyfán - Fotók

Tizennyolc fogvatartott tette le a kőműves gyakorlati vizsgát kedden a Szegedi Fegyház és Börtön nagyfai objektumában. Balázsfi István, az egyik oktató a Délmagyarországnak elmondta, hogy a most vizsgázók között jó páran voltak olyanok, akiknek már volt építőipari tapasztalatuk, csak papírjuk nem volt róla. Az oktató szerint az egyéves képzés alatt az alapokra tudták megtanítani a fogvatartottakat, akik, ha kikerülnek a börtönből, akkor már nagyobb önbizalommal tudnak munkát vállalni egy építkezésen vagy házfelújításnál.Bánfi István azt is elmondta, hogy a munkaerőpiac gyakorlatilag azonnal „fel tudja szívni" a frissen végzett kőműveseket, így aki akar, az gyakorlatilag azonnal munkába állhat a szabadulása után. A gyakorlásra egyébként szükség is van, hiszen legalább két évet kell dolgozni egy brigádban ahhoz, hogy valaki igazi kőművesnek mondhassa magát – tette hozzá az oktató.A tanfolyamokat a Szegedi Szakképzési Centrum és a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezte. A szakmunkástanulók a vizsgáig heti három napon át, 8 órát ültek az iskolapadokban, vagy dolgoztak.Ez már nem az első ilyen volt. Az elmúlt 15 évben évente 2-3 alkalommal szerveztek a fogvatartottaknak OKJ-s szakmát adó tanfolyamokat. 2019-ben 123 elítélt jár kétéves iskolarendszerű képzésre, esti tagozaton Szegeden és Nagyfán.