Koncert helyett razziáztak a börtönben

Egyszerre szállták meg az ország börtöneit kedden a börtönőrök és a rendőrök, hogy tiltott tárgyakat keressenek a fogvatartottaknál. A Csillagban ülő, jól viselkedő elítéltek jártak a legrosszabbul – nem mehettek koncertre.

Régóta bevett szokás, hogy karácsony előtt kamarakoncertet rendeznek a szegedi Csillag börtönben azoknak a raboknak, akik az évben jól viselkedtek. Az eseményen rendszerint részt vesznek Szeged és a megye prominensei is.



Az idei koncertet kedden délután tartották volna, azonban aznap reggel jött egy e-mail a börtönből, amelyben csak annyit írtak, sajnálják, de nem lesz koncert, szolgálati esemény miatt.



Még aznap megtudtuk, a koncert voltaképp azért maradt el, mert a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka aznapra általános razziát rendelt el a börtönökben. Ilyenkor se ki, se be nem lehet menni. A jól viselkedő elítéltek így pórul jártak: kimaradt nekik az év egyik fontos eseménye, amelyet egyébként az ígértetek szerint később pótolnak.



Átkutatták az összes fogvatartottat, háromszáz zárkát és közösségi helyiséget – tudtuk meg a BVOP sajtóosztályától. A Szegeden talált tiltott tárgyakkal kapcsolatban a börtönparancsnok „megtette a szükséges intézkedéseket, a fogvatartottakkal szemben fegyelmi eljárást indítottak" – közölték. Azt, hogy milyen tárgyakat találtak, nem részletezték, azt viszont megtudtuk, hogy a Dorozsmai úti épületben három mobiltelefont is találtak.



Az országban egyébként összesen több mint 4 és fél ezer zárkát és csaknem 17 ezer fogvatartottat vizsgáltak át. A börtönőröknek segítettek a Készenléti Rendőrség munkatársai is, akik kábítószer-kereső kutyákat is vittek magukkal. A szegedi mobiltelefonokkal együtt az ország börtöneiben összesen 80 tiltott tárgyat találtak.