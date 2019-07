Koncertekkel, főzőversennyel ünnepeltek Sándorfalván - galéria

Három napos rendezvénysorozattal ünnepel a hétvégén az idén 140 éves Sándorfalva. A Kastélykertben tartott szombati programok igazi családi kikapcsolódás jelentettek a helybélieknek: a kicsiket vidámpark, a tiniket virtuális játéksarok, a felnőtteket pedig koncertek és kulturális programok várták. Szinte hagyomány, hogy a települések éves ünnepén főzőversennyel hozzák össze a baráti társaságokat. Nem volt ez másképp a Sándorfalván sem, üdítő változatosságként hatott azonban, hogy a nyári hőségben nem délben, a tűző napon állították fel a bográcsokat, hanem délutánra szervezték a kezdést és vacsorára készültek el a finom ételek. Az árnyas fák alatt közel 30 csapat sütött-főzött.– Négy kiló mangalica csülök és három kiló marhalábszár fő bele a babgulyásunkba – mutatta Hefkó Levente cégük csapatának ételét. Hozzátette: garantált, hogy minden népegészségügyi előírásnak megfelel, hiszen a társaságban lévő élelmiszertechnológus mérnök felügyelte a készítés minden folyamatát – természetesen nem hivatalból.A csapatok vadételekkel, pörköltekkel és egyéb ételekkel mutatkozhattak be a zsűrinek, melyben két kollégánk, Arany T. János újságíró és Török János fotóriporter is helyet kapott. A három kategóriának köszönhetően változatos vacsorafogások készültek: pacal, slambuc, zöldséges húsgombóc és tárcsán sült hús, a pörköltek között pedig volt kakas, birka és vaddisznó is a hagyományos marha és sertés mellett.Aki nem főzött, a színpadi programokat hallgatta: délután a helyi és testvértelepülések művészi csoportjait követően a Bon-Bon, a Stolen Beat és az Apostol Együttes szórakoztatta a közönséget. Este hét órára gyakorlatilag meg is telt a Kastélykert.A Sándorfalvi Városnapok vasárnap ünnepi szentmisével folytatódik, délután pedig a művészeti iskola zenetáborának zárókoncertjével ér véget.