KoncertMese a Kisszínházban: ők nyertek páros belépőt a Docpiano Band előadására!

Csobán József PéterNánai LajosGratulálunk! A nyerteseket e-mailben értesítjük!A szegedi Kisszínházban mutatja belegújabb lemezét a Docpiano Band. Az estén Borovics Tamás színművész is közreműködik, így igazi előadás vár az érdeklődőkre.A csapat így fogalmaz az estével kapcsolatban: "Mi is lehet egy KoncertMese? Mindhármunk közös nagyapja, néhai Jozef Klein kalandos életének valós (vagy kevésbé valós, de kétséget kizáróan vidám és tanulságos) történéseire fűztük fel Hakol Beseder c. lemezünk dalait néhány kedvencünkkel kiegészítve, és mindezt Borovics Tamás játékával már-már előadássá fokozva... :) Az eredmény 2018. december 29-én 19.00 órától tekinthető meg a Kisszínházban! "