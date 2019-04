Koncertsorozatból rendezvény és hagyomány: 20 születésnapját ünnepli A gitárfesztivál

Pavlovits Dávid gitárművész 1999-ben alapította, és azóta minden évben megrendezte Szegeden a gitárfesztivált.

Pavlovits Dávid gitárművész Szegedről indult, s itt alapított 1999-ben fesztivált is, ami jövő héten ünnepli 20. születésnapját, ennek apropójából kicsit visszatekintett, összegzett.– A kezdeti, háromnapos kis klasszikus koncertsorozatból, ahol 2-3 külföldi vendég volt, fokozatosan egy határokon és műfajokon átnyúló, széles szakmai és zenerajongó közönséget megmozgató rendezvény és hagyomány lett. Tavaly óta mi képviseljük hazánkat az Euro Strings nevű fesztiválhálózatban, amely az egyetlen EU által támogatott klasszikus gitárprogram. Az általunk szervezett versenyek korábbi győztesei már azóta többen világhírre tettek szert, amire nagyon büszkék vagyunk.Természetesen nem csak a koncertekről és a szórakozásról szól a fesztivál. Tanulásra és fejlődésre is lehetőség van, mesterkurzusokon vehetnek részt a zenészek. Ezekre és a versenyekre közel 80 fiatal gitáros jelentkezett.– Sokan itt ismerik meg a jövőbeli mesterüket, akiknél majd továbbtanulnak: a személyes kontaktus nagyon fontos. Sok előadó híres a pedagógiai kvalitásairól is, hozzájuk tömegesen jelentkeznek a gitárosok. Viszont a kevesebb tanítási tapasztalattal rendelkező sztároktól is rengeteget lehet tanulni egy interaktív workshop során.Szeged mellett Budapesten és a Vajdaságban is lesznek programok. A fővárosban tavaly az olasz és a francia, idén a spanyol és a lengyel intézet támogatja a fesztivált. – Szabadka Szeged testvérvárosa, fontos partner a földrajzi közelség miatt is. Már tavaly az összes koncertünk telt házas volt.Tizenhat országból érkeznek vendégfellépők a fesztiválra. Japán, Oroszország, Libanon és Chile csak négy a sok közül. A fesztivál két leghíresebb fellépője idén a brit Jon Gomm, a német Tilman Hoppstock és Adam Del Monte, aki az USA-ból repült Magyarországra.