Kondorosi Éva és Kurucsai Szabolcs is lehet az Év Embere

Az egyik Kondorosi Éva, a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpontjának kutató professzora, aki az idén vehette át a Nobel-díjhoz hasonlóan rangsorolt tudományos elismerést, a Balzan-díjat . A másik jelölt a kisteleki Kurucsai Szabolcs, az Árboc Egyesület elnöke, aki a vakok életét gyerekeknek és felnőtteknek szuggesztív foglalkozásokon mutatja be, és nemrég a szakács szakma megszerzése után barista is lett. Velük együtt a címért verseng Babos Tímea és Fucsovics Márton teniszező, Molnár Áron színész, az olimpiai aranyérmes gyorskorcsolyanégyes, Varga Sarolta logopédus (aki Kulka Jánost kezelte), Renner Erika (a lúgos bűncselekmény áldozata), Lovász László és a Magyar Tudományos Akadémia vezetése, az Amigos a Gyerekekért Alapítvány önkéntes nyelvtanárai és Mészáros Márta filmrendező.Szabolcs 2017-ben hasonló nevű díjat kapott: lapunk a 2016-os év embereit díjazva elismerte az ő ismeretterjesztő munkáját is. Szavazni az //rtl.hu/azevembere oldalon lehet.