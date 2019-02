Könnyebb lesz a tanyavilágból eljutni Mórahalomra: utak újulnak meg, fedett elárusítóhelyekkel bővül a ruzsai vásártér

Jó időben több ezer látogatója is van a ruzsai állat- és kirakodóvásárnak.

Aki kedveli az állat- és kirakodóvásárokat, az valószí- nűleg járt már a ruzsai vásárban, amelyet 19 éve szerveznek meg. Havonta egyszer, vasárnaponként, főként tavasszal és ősszel tele van árussal a vásártér, a vevők száma pedig sokszor közelített a 10 ezerhez. – Érkeznek mindenhonnan árusok, Pest- ről, Bajáról és a határon túlról is. Szerintünk ennek még megvan a tipikus vásári, bolhapiaci hangulata, különleges termékekkel és jó alkulehetőségekkel várjuk az érdeklődőket. Emiatt a barátságos légkör miatt jönnek el sokan hozzánk minden hónapban – részletezte lapunk kérdésére Sánta Gizella, Ruzsa polgármestere.Annak érdekében, hogy az árusok és a vevők komfortérzete jobb legyen, minden évben végeztek fejlesztéseket a területen, tavaly az áramellátást korszerűsítették, a büfékocsik és a használt elektromos áruk kipróbálására így van lehetőség a helyszínen. Idén ennél nagyobb beruházásba fognak: a vidékfejlesztési program keretében fedett elárusítóhelyeket – fapavilonokat – alakítanak ki, és felhúznak egy 200 négyzetméteres csarnokot is. Itt hidegebb időben kisállatokat – papagájokat, tengerimalacokat – árusítanak majd. A parkolóból való kivezető utat leaszfaltozzák 150 méter hosszan.– Itt minden autó keresztülmegy, ki van gödrösödve, ebben az évben ez a probléma is megoldódik. 55 millió forint támogatást nyertünk erre a három fejlesztésre, ám valószínűleg önerőt is kell hozzátennünk – részletezte a polgármester. A munkálatokat nyárra tervezik, ősszel már jobb körülmények között vásározhatnak az érdeklődők.Emellett több útszakasz is megújul, így az a tanyai út is, amely a Ruzsa és Üllés közötti aszfaltutat köti össze a Ruzsa–Szeged úttal. – A két meglévő aszfaltút közötti tanyai utat fogják leaszfaltozni, ez azért is fontos, mert akik az üllési, ruzsai tanyavilágban élnek, könnyebben eljutnak Mórahalomra. A homokos utat leaszfaltozzák, a meglévő összekötő aszfaltos utakat pedig felújítják – tudtuk meg a polgármestertől. Egy ehhez csatlakozó útszakasz – amely mellett sok tanya van – útalapot kap hamarosan, szintén a vidékfejlesztési program keretén belül.