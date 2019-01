Könnyebben lehet majd drónt reptetni - Okostelefonos alkalmazás segíti a légi felvételek készítését

Dobóczky Zsolt fotóművész 2016 óta használt drónt légi felvételek készítéséhez. A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete Fotóművészeti Tagozatának tagja szerint megkönnyíti a legális drónfotók készítését az új alkalmazás. Fotó: Török János

Az egyre fejlettebb és egyre könnyebben elérhető drónoknak köszönhetően ma már naponta mintegy 30 ezer drónreptetés történik az európai polgári légi közlekedésben.Magyarországon is növekszik ezeknek az eseteknek a száma, a számítások szerint pedig 2025-re olyan mértékben megnövekszik a repülések száma, hogy csak Magyarországon lesz naponta 30 ezer belőle – hangzott el az első magyarországi drónkonferencián a múlt héten.A témával lapunkban is többször foglalkoztunk. Életszerűtlen és bürokratikus a drónok reptetésének magyarországi szabályozása. Ha valaki minden előírást betart, több tízezer forintjába is kerülhet az összes engedély beszerzése (2018. március 3.: Nehéz szabályosan légi felvételeket készíteni). A nyáron már az Európai Parlament is tárgyalta a drónok biztonságos reptetését célzó szabályokat . Most úgy tűnik, előrelépés történt az ügyben. A drónnal dolgozók eddig is gördülékenyebb ügyintézést szerettek volna, ami most, egy november végén bemutatott okostelefonos alkalmazással megoldódni látszik.Bár a légtérhasználattal kapcsolatos szabályozás egyelőre várat magára, elkészült az alkalmazás, amit minden dróntulajdonosnak használnia kell a repüléshez. Markovics-Somogyi Rita innovációs fejlesztőmérnök mutatta be azt az applikációt, amit a légtérrel kapcsolatos szabályozás megszületése után tölthetünk majd le a mobiltelefonunkra. A tervek szerint a MyDroneSpace nevű appon keresztül kérhetünk eseti légtérhasználati engedélyt. A rendszer segítségével lefoglalhatjuk az adott légteret, majd egy visszaigazoló SMS segítségével kell megerősítenünk azt.Külön érdekesség, hogy a légtérhasználatot a Belügyminisztérium, a TEK, az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a megyei rendőrkapitányság is korlátozhatja az úgynevezett NoDrone zónák kialakításával.Dobóczky Zsolt matematika–fizika szakos tanár, villamosmérnök, fotóművész, a Szegedi Gábor Dénes Műszaki Középiskola tanára, a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének Fotóművészeti Tagozatának tagja 2016 óta használt drónt légi felvételek készítéséhez. Légből kapott fotográfiák címmel október elejétől november elejéig kiállítása is nyílt drónnal készített képeiből a Millenniumi Kávéházban.– Akkor lenne jó ez az alkalmazás, ha indok nélkül nem utasíthatná vissza az eseti légtérhasználatot a hatóság – kezdte az ismert fotós. Dobóczky úgy véli, ha élesben működik majd az alkalmazás, az leegyszerűsíti a drónhasználatot. – Ha kimegyek a helyszínre, akkor azonnal, ott és akkor tudok légteret foglalni, szemben a mai, életszerűtlen, harminc nappal előre megkért engedéllyel. Emellett növeli a biztonságos használatot a drónosok és a repülősök számára is. Nagy előrelépés az alkalmazás – fogalmazott a fotós.Légi felvétel. Elkészült az alkalmazás, amit minden dróntulajdonosnak használnia kell a repüléshez. Fotó: Dobóczky Zsolt