Kórházban lábadozó gyerekeknek gyűjt csokit a szegedi fiatal

Vincze Gábor akcióban. Gyűlnek a csokoládék. Fotó: Kuklis István

– November közepe óta zajlik az akció, körülbelül már 800 csokoládét sikerült összeszedni a gyűjtőpontok segítségével. Először a Pipitér keresett fel, hogy mindkét üzletükben szeretnének nekem segíteni, de csatlakozott már a Fit Food Bar, az Egofood, a Sun City Tattoo, a Liga Club Söröző és Cs&K tündérszalon is. Sőt a napokban a Szegedi Közlekedési Társaság is a kezdeményezés mellé állt, szombatonként a Széchenyi téren adventi trolival várják az érdeklődőket, ennek keretében adható le a táblás csoki, aki kettőnél többet visz, ajándékot kap cserébe – részletezte lapunknak Vincze Gábor.A fiatal a közösségi oldalon hirdette meg akcióját, amelyhez Hódmezővásárhelyről, Domaszékről és Forráskútról is csatlakoztak magánszemélyek. A településekről összegyűjtve adják le Gábornál a jótékony felajánlásokat.– Úgy tűnik, az egész várost sikerült mozgósítanom, illetve a megye több települését is. Jó érzéssel tölt el, hogy ennyien összefognak a beteg gyerekekért és az idősekért. December 22-éig zajlik a gyűjtés, ezt követően a kórházak gyermekosztályán, a gyermekklinikán, az Űrhajós utcai gyermekotthonban, illetve helyi idősek otthonában osztom szét az édességeket, mosolyt csalva ezzel az arcokra. Hiszen a boldog karácsony a betegeknek és a család nélkülieknek is jár – hangsúlyozta.Bárki segíthet tehát a gyűjtőpontokon keresztül, vagy személyesen is átadható Gábornak a finomság, ennek kapcsán a 30/869-2019-es számon lehet időpontot egyeztetni.