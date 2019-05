Körmös maratont tartott Dobos Katalin

Egy egész napon át szépítette vendégei körmét a balástyai Dobos Katalin.

A balástyai műkörmös olyanra vállalkozott, amire még talán senki itt a megyében. 24 órán át dolgozott a vendégeiért, óránként egy kliens készült el. – Szeretem a kihívásokat, de főleg azokat, amelyeket én állítok fel magamnak. Ez történt most is. Tizennégy éve foglalkozom a szakmával, nem mentem még versenyre sosem, én inkább ezt állítottam magam elé célnak. Május 22-én 14 órakor kezdtem el a munkát, táblázatban voltak vezetve a vendégek és időpontjaik, a részvételüket pedig egy aláírással hitelesítették. 24 körömépítés és -töltés volt a cél, de két hölgy pedikűrt kért, illetve a lábkörmére zselével építettünk – osztja meg a maratonról a legfőbbeket Dobos Katalin.Szabad kézzel és nyomdával készült mintákat, Swarovski-köveket, csillámokat és színjátszó port kértek díszítésnek a körmökre. Nőként pontosan tudom, hogy egy-egy ilyen munka 2-3 órát vesz igénybe, ezért meglepődve kérdeztem meg Katalint arról, hogyan sikerült ezt a rekordot elérni.– A technikai lépések és a fertőtlenítés szigorú betartásával dolgoztam, ahogyan mindennap. Ugyanakkor jogos a kérdés, hogy lehet elkészíteni egy óra alatt egy töltést. Nálam a hölgyek mindig sietnek, ezért gondoltam arra, hogy megpróbálom egy óra alatt elkészíteni a körmüket. Ebben segítségemre volt az is, hogy két UV-LED lámpával dolgozom, így lefeleződik a kötési idő. A 24 óra alatt mellettem volt a kolléganőm, Németh-Szász Anita, aki már lassan két éve dolgozik velem. Egy időben is szoktunk munkálkodni, amíg ő festi a hajakat, vagy esetleg beszárítja, én addig reszelem a körmét a vendégnek. Vagyis kettő az egyben szolgáltatás – avat be a szakember.Dobos Katalin azt mondja, a legtöbb vendége hozza a képeket az elképzelt körömről, ő pedig igyekszik ahhoz hasonlót készíteni, mert sokan szeretik a mintás körmöket, ő pedig szívesen készíti el. Ugyanakkor elmondása szerint mindig ez a legnehezebb feladat, de mindig közös nevezőre jutnak, és elégedetten távoznak a vendégek.