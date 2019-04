Korszerűsítették az idősek nappali intézményét: kiemelt figyelmet kapnak a szépkorúak Ásotthalmon

Szerdán vehették birtokba az ásotthalmi idősek a felújított gondozási központot. A Homokháti Szociális Központ Ásotthalmi tagintézményének az idősek nappali ellátását biztosító épületegyüttese újult meg és bővült ki most egy közösségi térrel és egy étkezővel 37 millió forintból. Toroczkai László polgármester az átadón hangsúlyozta, öt és fél éve megígérte, hogy családbarát település lesz Ásotthalom.– Ennek a törekvésnek egyik fontos része a bölcsőde, óvoda, játszótér építése. Ezek mellett viszont rendkívül fontos, hogy a szépkorúakra is gondoljunk: ők őrzik és adják át a hagyományainkat, így fontos volt számomra ennek az épületnek a felújítása – emelte ki beszédében.Az idősek nappali intézményét jelenleg ötvenen veszik igénybe- A vele egy telephelyen lévő idősek otthonába nagy a túljelentkezés, így sokan a nappali intézménybe járnak, mert itt szakképzett ápolók segítik az időseket, akik hétköznaponként különböző foglalkozásokon vehetnek részt. A régi épületet kívülről szigetelték, új szárnyat építtettek hozzá, egy étkezővel és közösségi térrel bővült az intézmény, a klubhelyiségek is megújultak.– Itt ebédelhetnek azok, aki napi egyszeri meleg ételt igényelnek, valamint itt étkeznek az idősek otthonának lakói is. Az épületbővítés lehetővé tette, hogy új férőhelyeket létesítsünk, és működési engedélyeztetési eljárásban tovább is tudjuk bővíteni ezt az ellátási formát – részletezte Csótiné Ördög Edit, a Homokháti szociális Központ intézményvezetője.Az ásotthalmi nyugdíjasok örömmel vették birtokba a gondozási központ új közösségi terét. Eddig is szerettek idejárni, mostantól még jobb körülmények fogadják őket.