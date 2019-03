Korszerűsítik a Klebelsberg-telepi és a Kemes utcai óvodát

Már zajlanak a bontási munkálatok a Klebelsberg-telepi óvodában: a parkettát felszedték, a radiátorok az udvaron egy kupacban hevernek. Az épületben tartott sajtótájékoztatót Nagy Sándor alpolgármester, akitől megtudtuk, tavaly több mint egymilliárd forintból négy ovit újítottak fel, idén kettőt fognak. A Klebelsberg-telepi mellett a Kemes utcai intézményben is dolgoznak már a munkások. – Családbarát és energetikai fejlesztések zajlanak a két óvodában, melyek korszerűsítése közel 500 millió forintba kerül. Ennek több mint kétharmadát uniós pályázati forrásból biztosítjuk – mondta az alpolgármester.



A Klebelsberg-telepi óvoda 1979-ben épült, azóta a vizesblokkok felújításán túl semmilyen felújítást nem végeztek. Így időszerűvé vált az épület hőszigetelése, a nyílászárók cseréje és a lapos tető felújítása. Napelemek is kerülnek a tetőre, megújulnak a belső burkolatok, új fűtésrendszert és elektromos hálózatot alakítanak ki. Megtudtuk, a Kemes utcai óvodában is hasonló műszaki tartalommal zajlik a felújítás. Nagy Sándor hozzátette, a munkálatok nagy valószínűséggel a harmadik negyedévben fejeződnek be.



A Klebelsberg-telepi oviba 100 gyermek jár, akiket a felújítás ideje alatt a Teréz utcai intézményben helyeztek el. – Minden reggel itt találkozunk az ovink előtt, és innen busz viszi a gyerekeket és az óvónőket ideiglenes helyükre. A gyerekek nagyon élvezik az utazást, ráadásul reggelente beleshetnek saját ovijukba, látják, hogy haladnak a munkálatok – részletezte Bárkányiné Kondráth Katalin óvodavezető. A Kemes utcai gyerekeknek könnyebb dolguk van, nekik nem kell utazniuk, a 64 óvodást a Rókás oviba viszik a szüleik, akiknek nem okoz gondot a plusz 7 percnyi séta – magyarázta az intézmény vezetője, Kristófné Urbán-Szabó Irén. Nógrádi Tibor önkormányzati képviselő elmondta, körzetében több intézmény rekonstrukciója is zajlik: a klebelsbergi óvoda mellett Szentmihályon a bölcsődét korszerűsítik, felújítják a kecskési művelődési házat. A képviselő hozzátette, ezek mellett a Pénzügyminisztériumban aláírásra vár egy 180 milliós nyertes pályázat támogatói szerződése, melyből megújulhat a gyálaréti és kecskési művelődési ház, közművelődési terem épülhet Klebelsbergen, négy köztéri kondipark és számos kisebb beruházás valósul meg a választókerületben.