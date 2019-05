Korszerűsítik a Partfürdőt, de marad a retró hangulat - Lesz horgászpálya és stég, de a medencéket nem újítják fel

Földkupacok, lövészárkok bizonyítják: megkezdték az újszegedi Partfürdő felújítását. Bár a strand a hivatalos szezon kezdetén, május 1-jén megnyitott, munkások dolgoznak a területen. A Partfürdő elavult infrastruktúrája egyre nehezebben szolgálta a működést és a nagyobb rendezvényeket. A szegediek évek óta várják, hogy modernebb körülmények fogadják őket a strandon – hosszú idő után úgy tűnik, korszerűsödik a fürdő és a kemping területe is.Több forrásból – uniós pályázatból, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség finanszírozásából és a városi költségvetésből – modernizálják a területet. Turisztikai fejlesztésként jelenleg is zajlik a sólyapálya építése: ottjártunkkor a munkások dolgoztak az út kialakításán, amelynek vége beleér a folyóba, így utánfutóról vízre lehet majd tenni a motorcsónakokat. Emellett úszóművet is építenek stégekkel, ahová 48 kishajó köthet ki.– Sportpályák is lesznek, a horgászturizmus fejlesztését pedig a kikötő melletti 300 méter hosszú horgászpálya szolgálja. A pihenőparkban parti sétányt alakítanak ki – részletezte Jávorszky Iván, a Partfürdőt üzemeltető IH Rendezvényközpont vezetője.Szálláshelyeket is felújítanak: az augusztusi kajak-kenu világbajnokság ideje alatt itt laknak majd az utánpótlás-versenyzők. Felújítják a teljes elektromos hálózatot, csatornázás is zajlik, valamint egy aszfaltutat is kiépítettek, ahol a kamionok be tudnak jönni a nagyobb rendezvényekre. A medencék korszerűsítése ezekből a pályázati pénzekből nem költhetnek. A nyitásra ugyan a családi és ülőmedencét lefestették és rendbe hozták, a nagymedencét nem nyitják meg a közönség előtt.Emellett fákat is ültetnek, és új szemeteseket helyeznek ki, ám a Partfürdő retró hangulata a korszerűsítés ellenére megmarad. A beruházások nyáron is zajlanak. Jávorszky Iván szerint nem zavarják majd a pihenni és strandolni vágyókat. A tervek szerint augusztus 20-ra minden parton folyó munkát befejeznek.