Korszerűsödnek a kisebb települések

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) január 1-jei adatai szerint Csongrád megyében ötven 5000 főnél kisebb lélekszámú település van. Ezek mind pályázhatnak a Magyar Falu Programra. A kormány 150 milliárd forintot fordít 2019-ben a kistelepülések korszerűsítésére, ez országosan összesen 2887 települést érint.A pályázatok részletiről Nagy Attila, Üllés polgármestere beszélt lapunknak. Elmondta, a Magyar Falu Program célja a kistelepülések népességmegtartó és -növelő erejének erősítése.– A legfontosabb az, hogy a vidéken élő emberek életminősége a lehető legmagasabb legyen és a közszolgáltatások elérhetősége is lényegesen javuljon – magyarázta a polgármester. Gyopáros Alpár, a Modern Települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos több mint 2000 polgármesterrel konzultált annak érdekében, hogy a program eredményes legyen, köztük Nagy Attilával is.– A pályázatok könnyen hozzáférhetőek lesznek azoknak a településeknek is, amelyek nem hatalmas apparátussal dolgoznak. Pár fős hivatalok is meg tudják oldani ezek beadását. A fejlesztések 100 százalékos hazai forrásból valósulnak meg, ellentétben a Modern Városok Programmal, amelyben uniós forrás is van. Így az önkormányzatoknak egyszerűbb, könnyebb lesz pályázniuk – részletezte a Fidesz választókerületi elnöke.A keretösszegből 50 milliárd forintot a kistelepülések közötti mellékúthálózat felújítására szánnak. Emellett 25 milliárd forint a fiatalok falusi lakhatási lehetőségeinek javítását, lakásvásárlását segíti. 75 milliárd forint pedig a közszolgáltatások színvonalának emelését szolgálja.Az egyik nagy gondot a betöltetlen orvosi praxisok jelentik. Ebben a programban 5 milliárd forintot szánnak orvosi szolgálati lakások építésére, ott ahol nincs betöltve a praxis, illetve 6 milliárdot a háziorvosi rendelők felújítására. Indul egy külön szolgálatilakás-program is, az ebben épülő otthonokat önkormányzati dolgozónak, körzeti megbízott rendőröknek is ki lehet adni, azért, hogy a fiatal, képzett szakemberek helyben maradjanak.– Az önkormányzatok pályázhatnak majd bölcsődék és óvodák fejlesztésére, több településen megyénkben is nőtt a lakosságszám, így egyre nagyobb szükség van ezekre az intézményekre. A kormányhatározat lehetőséget biztosít temetőfejlesztésekre, ilyen eddig tudomásom szerint nem volt. Nagy szükség van erre, lesz forrás az egyházi és az önkormányzati fenntartású sírkertek felújítására is – erősítette meg Nagy Attila.A helyi közösségek fejlesztését a történelmi egyházak bevonásával tervezik, ennek keretében újíthatnak fel parókiákat, vagy hozhatnak létre új közösségi tereket. Ugyanígy az önkormányzati közösségi terek korszerűsítésére is lesz majd forrás, itt is a helyi identitástudat fejlesztése a cél.– Az egyik legnépszerűbb pályázati lehetőség vélhetően a belterületi út- és járdafelújítás támogatása lehet. 10 milliárd forintot szánnak erre a célra.– Erre Üllésen is szükség van, biztosan pályázni fogunk, csakúgy mint a közterületek fenntartásához szükséges gépekre, így traktorokhoz és kommunális munkagépekhez juthatnak az önkormányzatok – részletezte a polgármester.Azt is megtudtuk, februárra várható az első pályázati felhívások megjelenése. A folyamat egyszerűbb lesz, mint az uniós pályázatok esetében.– Gyopáros Alpár kormánybiztostól azt az ígéretet kaptam, hogy 60 napon belül elbírálják a pályázatokat, amelyekhez nem kell önerőt biztosítaniuk az önkormányzatoknak. A tervek szerint az ősszel már elkezdődhetnek a beruházások, év végén pedig már tapasztalható eredményei lesznek a programnak, amelynek az a lényege, hogy megvalósuljanak azok a beruházások a kistelepüléseken, amelyekre égető szüksége van az ott élő közösségnek, legyen az óvoda, bölcsőde vagy orvosi rendelő – összegzett az üllési polgármester.– Mórahalmon nagyon szívesen élnék, mert sokat olvasok róla a Délmagyarban, és azt látom, hogy fejlődik a település. De ha nem oda, akkor egy balatoni faluba is szívesen költöznék.– Egy Maros-parti kistelepülésen szívesen élnék. Az a kedvenc folyóm. Gyors folyású, változatos, egész nap tudnék a partján ülni és nézni a vizet, a madarakat.– Én Szatymazon lakom, és nagyon jól érzem ott magam. Nem valószínű, hogy elköltöznék, de ha mindenképp muszáj lenne, akkor egy Balaton-parti kistelepülést választanék.– Én bajai vagyok, és szeretek ott lakni, de Érsekcsanádra szívesen költöznék. Rendszeresen járok oda, mert rokonok élnek a településen, amit rövid idő alatt nagyon megszerettem.