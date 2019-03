Kórustalálkozó a Karolinában - galéria

Százhatvan éve telepedtek meg a Boldogasszony Iskolanővérek Magyarországon. Az évforduló kapcsán a szerzetesrend fenntartásában álló iskolák számára több országos rendezvényt is tartanak. Volt már hittanvetélkedő, diákönkormányzat-találkozó és hamarosan egy sporttalálkozót is tartanak Makón. Szombaton pedig Szeged adott otthont a jubileumi programsorozatnak: a Karolina iskolában kórustalálkozót tartottak.– Debrecenből, Makóról, Budapestről érkeztek hozzánk diákok, iskolánk három kórussal képviselteti magát és itt van a Magyar Örökség-díjas Marosszéki Kodály Zoltán Gyermek és Ifjúsági Kar is – mondta el Szegedi Ágnes,a Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium igazgatója. – Ezek a diákok azonos szellemiség szerint tanulnak, a kórustalálkozó pedig jó alkalom arra, hogy megismerkedjenek egymással.A rendezvény megnyitóján Lobmayer M. Judit tartományfőnök úgy fogalmazott: kórus nélkül is létezhet iskola, csak úgy sokkal szegényebb az élete. – Jubileumi évünk is szegény lenne e nélkül az esemény nélkül, hiszen az ünnephez hozzátartozik a zene – tette hozzá.A kórusok egymást követően léptek fel, a program végén pedig mind a háromszáz énekes együtt énekelt.– Nagyon jónak tartom ezt a programot, mert azzal, hogy összehozták a kórusokat, meg tudjuk ismerni egymást - fogalmazott a Karolina 9. évfolyamos diákja, Hubai Rebeka. Mint mesélte, családja két szovátai lánynak biztosított szállást a rendezvény idejére. – Nagyon jófejek, egész éjszaka beszélgettünk.– Fontosak számomra az ilyen közösségépítő rendezvények, hiszen ezzel is kifejezzük, hogy egy családot alkotunk – mondta Deák Benjamin, aki a debreceni Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium nyolcadikos tanulója. Mint mesélte, tavaly óta tagja a kórusnak. – Jézus is megmondta, hogy aki énekel, kétszeresen imádkozik – tette hozzá.A kórustalálkozó a kétnapos rendezvény fő programja volt, emellett azonban táncházat is szerveztek a fiataloknak, a vendégeket pedig többségében Karolinás családoknál szállásolták el.