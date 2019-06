Koszfészek volt, most itt is alakul egy kis közösségi kert - fotók

Vannak olyan zugai a városnak, ahol mindig csak gyűlik a szemét. A Petőfi Sándor sugárút-Bécsi körút sarkán áll egy 9 emeletes társasház - egykor a Szegedi Tudományegyetem társasházának épült. 1970-ben húzták fel, 108 lakás van benne. Mellette lebetonozott terasz-szerűség - valamikor az üzletek mellett étterem is működött az épület aljában, annak lehetett a kerthelyisége. Hosszú ideje nem használták semmire, csak a virágládákban gyűltek a csikkek, meg a szemetet dobálták be a járókelők, hiszen ha a virágláda mögött hever, nem látszik, tehát nincs ott.- Anya, ezt tedd fel az internetre! - mondta hatéves lányom, amikor megláttuk, milyen kis csodát műveltek ezzel a terasszal. Az egészet alaposan kitakarították, a kerítést újra festhették a közelmúltban, és a virágládákkal olyasmi történt, ami már hosszú évek óta nem: növényeket ültettek beléjük. Szépen rajzolt betűk hirdetik: A csikket ide dobd!, a feliratok mögött sörös dobozok. Használati utasítást is mellékeltek a kiskerthez, hátha az emberek így jobban a magukénak érzik. A Te kerted. Vigyázz rám! Öntözz meg! - áll a kis műanyag lapocskákon, amiket a ládák földjébe tűztek. Reméljük, megmaradnak a növények, a szemetet mindenki oda dobja, ahová való, senki sem próbálja letörni a kerámia bogárkákat a kerítésről - és megint megszépült egy darabka Szeged.