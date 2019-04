Közel 300 programmal vár az SZTE Egyetemi Tavasz

A Vers délben sorozat öt éve népszerű ˝villámcsődület˝ az egyetemi fesztiválokon. Fotó: Bobkó Anna

Az Egyetemi Tavasz a Szegedi Tudományegyetem hagyományos rendezvénysorozata, amelyet az SZTE Nemzetközi és Közkapcsolati Igazgatóság Kulturális Iroda szervez immár tizenhatodik alkalommal.A 20. Szegedi Nemzetközi Gitárfesztiválnak, a nemzetközi szinten is elismert formáció, a Meszecsinka fellépésének és a híres Kaláka együttes 50. születésnapi koncertjének is az egyetemi fesztivál ad otthont. A programkínálatot színesíti az Universitas Szimfonikus Zenekar hangversenye, Dobos Márta hegedűművész és Klebniczki György zongoraművész, valamint Szecsődi Ferenc hegedűművész estje és a muzsikáló orvosok tavaszi koncertje.A költészet és a színház rajongóit Kosztolányi-est, a Radnóti tiszteletére szervezett emlékséta, a 4. Egyetemi Színházi Találkozó és egy színházi ősbemutató is várja. Folytatódik a már hagyományossá vált Vers délben sorozat is: az Egyetemi Tavasz ideje alatt egy-egy egyetemi polgár vagy szegedi lakos elmondhatja, felolvashatja, előadhatja egyik kedves versét az SZTE Rektori Hivatal épülete előtt, Szent-Györgyi Albert szobránál, hétköznaponként 12 óra 10 perckor.A fesztivál hivatalos megnyitója hagyományosan a költészet napja, április 11-e. A Dugonics téri József Attila-szobornál 14 órától a szegedi egyetem két egykori diákjára, József Attilára és Radnóti Miklósra emlékeznek a költőlegendák verseivel. Az Egyetemi Tavasz programsorozat az SZTE Dugonics téri épületének átriumában 18 órakor az egyetemi fotópályázat anyagából válogatott kiállítással nyílik.