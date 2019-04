Közel hatszázan léptek olajra a MOL futófesztiválján

Harmadszor léptek olajra Algyőn a futás szerelmesei. A Lépjünk olajra MOL futófesztiválon 577-en vágtak neki a különböző távoknak, százzal többen, mint tavaly.



– Egyre népszerűbb a versenyünk, négy távon indulhattak a futók. Célunk az, hogy megszólítsuk a családokat, megszerettessük a futást mindenkivel – magyarázta a verseny lényegét Füzesy István, a helyi sportegyesület elnöke. Ennek érdekében ovisoknak is rendeztek futást, ők 300 métert teljesítettek.



A felnőttek is több táv közül választhattak: 3, 10 és fél kilométert valamint a félmaratont futhatták le. Legtöbben 155-en a rövidebb távot választották, köztük Simon Mónika, akinek két segítője is akadt: egy éves ikerfiait babakocsiban tolva teljesítette a távot. Azt mesélte szülése óta most futott versenyen először, azt tervezik pár év múlva a fiúk Bence és Bálint is futnak majd szüleikkel.



Több kollégánk is részt vett a futófesztiválon, amelynek különlegessége, hogy a faluban megtett kör mellet a MOL telepén is futottak. A sportrovatunkat erősítő Vajgely Pál élete első futóversenyén mindjárt a 10 és fél kilométeren startolt és a középmezőnyben végzett.