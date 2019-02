Közelebb hozzák a fiatalokat a tudomány világához: Nobel-díjas dicsérte a szegedi programot

Erwin Neher szerint a szegedi program olyan irányvonalat képvisel, ami alapjaiban változtathatja meg Magyarországon a tudomány oktatását. Fotó: Török János

A kormány és a város is támogatja



A Szegedi Tudós Akadémia programsorozat 2012-ben indult és 13. alkalommal hozott Nobel-díjas tudóst a városba. Emellett komoly képzési programot épít: az új iskolarendszer a jobb eredmények elérése érdekében összeköti a gimnáziumot és az egyetemet. A programot, amelyben több mint száz középiskola és 1000 diák vesz részt, a szegedi önkormányzat kiemelten támogatja: öt éven keresztül évi 30 millió forintot ad a Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány működtetésére. A kormány is támogatásra méltónak találta 2016-ban, ennek köszönhetően tudták megvásárolni az egykori Bartók Béla Művelődési Központ épületét, amelyben 2020 őszétől diákotthon és képzési központ működik majd.

Az elmúlt három napban a Szegedi Tudós Akadémia programsorozat vendégeként tartózkodott a városban Erwin Neher biofizikus, aki 1991-ben orvostudományi Nobel-díjat kapott. A német tudós többek között előadást tartott a programban részt vevő középiskolások számára, illetve laborgyakorlatokat látogatott.– Öt évvel ezelőtt jártam itt először, akkor elsősorban egy helyi programot láttam. Örömmel tapasztalom, hogy az akadémia mostanra országos lefedettségűvé vált, és olyan irányvonalat képvisel, ami alapjaiban megváltoztathatja Magyarországon a tudomány oktatását – fogalmazott.Erwin Neher kiemelte, világviszonylatban tendencia, hogy csökken a fiatalok érdeklődése a tudományok iránt. – Valószínűleg ennek az az oka, hogy nehéznek gondolják, nem kapnak azonnali eredményt, és még a fizetés sem a legmegfelelőbb. Ráadásul, aki sikeres akar lenni, versenyeznie kell a nemzetközi piaccal. Ez a hivatás sokkal több befektetést igényel, mint más, egy jó tudósnak pedig a munkája egyben a hobbija is kell legyen. Nagy szükség van az ilyen programokra, amelyek közelebb hozzák a fiatalokhoz a tudományt. E tekintetben pedig a szegedi egyedülálló, hiszen itt a laborgyakorlatok során saját kezűleg ki is tudják próbálni mindazt, amiről tanulnak.A Nobel-díjas tudós lapunknak elmondta, Szegeden töltött ideje alatt rengeteg diákkal találkozott. – Sokukon láttam az érdeklődést, közülük többen valószínűleg a tudományt választják majd pályájuknak. Ugyanakkor többen a kudarcokról és a nehézségekről érdeklődtek. Ez is a feladatunk, hogy ezeket elmondjuk nekik, hiszen nem tudósokat akarunk toborozni, hanem segíteni őket a döntésben.A német biofizikust arról is kérdeztük, milyennek látja a magyar diákok felkészültségét, tudását. Úgy fogalmazott, köszönhetően annak, hogy a képzés fenntartja a régi elveket és értékeket, a középiskolások nagyon jó képességűek, van tehát miből merítenie a programnak, amely mostanra Szegedet messze túlnőtte. – A Szegedi Tudós Akadémia országos tehetséggondozó programmá vált. Büszke lehet a város arra, hogy egy ilyen kezdeményezés élére állt.