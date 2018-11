Közelebb hozzák a tudományokat: taneszközöket kapott a Radnóti - fotók

Az NI Mentor program a tudományok világát játékos formában viszi közelebb a felnövekvő nemzedékhez. Az ünnepélyes átadón Ábrahám László ügyvezető és Gál Béla gimnáziumigazgató mondott rövid köszöntőt, majd a tanulók fizikai kísérletei színesítették a sajtóeseményt a TERMOSZ laboratóriumban. Szó szerint is, mert az első gyakorlati feladat éppen a színkeverés volt, az új eszközzel Somogyi Anikó matematika–fizika szakos tanár is most dolgozott először. Ezzel együtt ő és diákjai is jól vizsgáztak, valamennyi kísérlet sikerült – azt nem állíthatjuk, hogy valamennyit értettük is...