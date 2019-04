Közlekedésfejlesztés régen és ma: a föld alatti villamos csak terv maradt

Majó-Petri Zoltán szerint a belváros közlekedésének fejlesztésekor egyformán érdemes figyelembe venni a gyalogosok, a kerékpárosok, az autósok és közösségi közlekedéssel utazók igényeit. Fotó: Karnok Csaba

A 60-as évek elején a Klauzál téren a város közlekedését bemutató képekből nyílt kiállítás, akkor került szóba, hogy a belváros forgalmának mérséklése érdekében a térnél leviszik a föld alá a villamosközlekedést, és az Anna-kútnál ismét a felszínre hozzák. De aztán ez is csak terv maradt Szegeden, nem lett belőle semmi – sorolja az érdekes emlékeket olvasónk.Hogy mi lett ezzel a tervvel, és miért nem valósult meg, arról Majó-Petri Zoltánt, a Szegedi Közlekedési Társaság igazgatóját kérdeztük. Azt mondja, a 60-as évek „tömegközlekedésének" fejlesztését ötven év távlatában nehéz megítélni, főleg, hogy akkor teljesen más fejlesztéspolitikában gondolkodtak.– Annyi azonban biztosan elmondható, hogy föld alatti tömegközlekedés csak olyan magas utasforgalom mellett indokolt, ahol a kötöttpályás villamos már nem tudja kiszolgálni a városlakók igényeit – magyarázza. Valószínű, ilyen indokból nem lett Szegednek földalattija. Az igazgató elmondása szerint jellemzően a 4–500 ezer fős nagyvárosoknál jelentkezik az előbbiekben említett eset, hiszen ott térülhet meg hosszú távon egy alagútfúrásnak és -fenntartásnak a költsége.Hogy pontosan mekkora forgalmat bonyolított le a belváros ötven évvel ezelőtt, nem tudni, azt viszont pontosan látni, hogy ma már jelentősen megnőtt az autók, buszok, trolik és villamosok forgalma a város központjában. Megkérdeztük Majó-Petri Zoltánt, vannak-e olyan elképzeléseik, amelyek által mérséklődhet a belvároson áthaladó forgalom.– A belvárosok közlekedésének fejlesztése ma már több szempontot is integrál: egyformán érdemes figyelembe venni a gyalogosok, a kerékpárosok, az autósok és közösségi közlekedéssel utazók igényeit. Ennek megvalósulását lehet látni Szegeden is, például a kiskörút legújabb szakaszán, ahol külön gyalogoszónák, bicikliutak, buszsávok és autósok által használt forgalmi sávok, parkolók lettek kialakítva. Egy történelmi belvárosban persze az utcák keresztmetszete szab határt, van, ahol mindez csak kompromisszumokkal oldható meg, de a közlekedési szakma manapság ezeket szeretné egyenrangúan kezelni. Szegeden is zöldváros- és zöldegyetem- koncepciók mentén zajlanak a fejlesztések, amelyek az autósok érdekei mellett a többi közlekedő szempontjait is egyaránt figyelembe veszik – részletezi Majó-Petri Zoltán.