Közös ünneplésre hívják a felvételizőket a Pont ott partin

17 órától koncertekkel várják a felvételizőket a Szegedi Tudományegyetem Pont Ott Partiján, a ponthatárhúzást óriáskivetítőn közvetítik a szökőkútnál. A diákok a Carson Coma dalaival hangolódhatnak az estére, majd a sikeres felvételit a Supernemmel ünnepelhetik meg. Ráadásul leendő hallgatótársaikkal is megismerkedhetnek, és akár életre szóló barátságokat köthetnek. A fergeteges hangulatot a GNU alapozza meg 17 órától a Warm Up Partin. 19 órától a Carson Coma érkezik a színpadra, és pezsdíti fel a hangulatot egy kis retró muzsikával. Ezután jön a várva várt pillanat: 20 órakor kihirdetik az óriáskivetítőn a hivatalos felvételi ponthatárokat.



A Szegedi Tudományegyetemre első helyen jelentkezők száma a 2019-es általános felvételi eljárás adatai szerint 5 százalékkal emelkedett, ezzel az eredménnyel az SZTE felülmúlta az országos átlagot. Este fél 9-től a gólyákat a Supernem koncertje várja, majd a JATE Klub teraszán az After Partin DJ Seladi gondoskodik a buli méltó zárásáról. A Pont Ott Parti ingyenes, a JATE Klubban a rendezvényen kiosztott karszalaggal, illetve az SZTE+ kártyával lehet részt venni.