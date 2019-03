Közösségi klub lehet a megújult Hangoskönyvtár a Stefánián - fotógaléria

A fiókkönyvtárban kicserélték a nyílászárókat, korszerűsítették az elektromos hálózatot, a fűtést és a mosdókat. Megújult a galéria, a galériára vezető lépcső és az álmennyezet.

Stefánia Fiókkönyvtár-klub néven nyílt meg csütörtökön a Somogyi-könyvtár felújított Hangoskönyvtára a Stefánián. A könyvtárat Szentgyörgyi Pál alpolgármester adta át, aki kiemelte: egyszerre sikerült az épületet felújítani és a belső részt modernizálni.A berendezésében és funkcióiban is újjászületett bibliotékát Palánkainé Sebők Zsuzsanna nyugalmazott könyvtárigazgató és Sikaláné Sánta Ildikó jelenlegi könyvtárigazgató mutatta be. Sikaláné elmondta, a digitális fejlődés miatt az elmúlt években megkezdődött a stílusváltás: a Hangoskönyvtár galériáján kialakult egy mini közösségi klub.Ez adta az ötletet, hogy a fiatalokat, elsősorban a 12–14 éveseket szólítsa meg az új könyvtár, amely ezért kapta a Stefánia Fiókkönyvtár-klub elnevezést. Korszerű közösségi teret alakítottak ki, ahol a könyvek, CD-k és DVD-k mellett társasjátékok, számítógépek, közös mozizásra alkalmas hely és digitális eszközök is várják az érdeklődőket.