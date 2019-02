Krúdy felkínálkozó leveleket is kapott férjes asszonyoktól - Nagy emberek szerelmeit mutatja be Nyáry Krisztián

Nyáry Krisztián Szegeden is bemutatta legújabb kötetét. Fotó: Karnok Csaba

– Szerelemről sokféle módon lehet írni – állítja Nyáry Krisztián irodalomtörténész. Elvégre másként közelíti meg egy biológus és egy költő. A szerelem tagadhatatlanul a kultúra fontos összetartó eleme, egy alapérzelem – Nyáry szerint.– Azt szokták mondani, a mély érzelmek írásba foglalása a művészek dolga. Pedig nem, hiszen mindenki írt már szerelmes levelet – mondta az irodalomtörténész.Állítja, ezek a levelek nagyon őszinték, két emberről is sokat megtudunk olvasás során. Az íróról és a címzettről, de az akkori kultúráról is. Ugyanakkor legjobb oldalát igyekszik mutatni az írójuk. Ez a kettősség teszi hitelessé a leveleket.– Egy kapcsolat különböző stációit szerettem volna bemutatni. Az udvarlástól a heves fellángolásokig, a féltékenykedéseken át egy elmélyült párkapcsolat leveleiig – magyarázza a fejezetek kapcsán. Nem akart egyszerűen kronologikus sorrendben haladni, noha az első levél épp a mohácsi csata előestéjéről származik, 1526-ból. Persze egy kapcsolat nem csak rózsaszín köd, így akad itt szakítólevél is. Azok is fontosak, elvégre egy élet lenyomatai. Az sem véletlen, hogy fennmaradtak.Nyáry Krisztián elárulta, hogy Móricz Zsigmond rendelkezett ugyan az általa sikertelennek vagy be nem fejezettnek titulált műveinek megsemmisítéséről halála esetén, viszont leveleiről nem. – Karinthy Frigyes szeretőjének írt levele is megmaradt az utókornak. Nem akarta, hogy felesége kezébe kerüljön, mégis ott áll a levélben: lehet, hogy ez a papír egyszer érettségi tétel lesz. Pontosan tudta, van olyan jelentős művész, hogy a jövő kíváncsi lesz erre, így nem semmisítette meg annak idején.Ennek ellenére mégis van az a fokú intimitás, ami nem tartozik az olvasóra. Előfordul, hogy egy-egy levélben kendőzetlenül megjelenik a szexualitás, viszont azok a dokumentumok nem kaptak helyet az író új kötetében.Érdekes lehet, miért is érdekli az embereket valaki más szerelmi élete. Az író szerint egyrészt mindig kíváncsiak vagyunk azokra az emberekre, akiket becsülünk, akikről az iskolában tanulunk. S szintén érdekelnek minket bizonyos magánéleti konstellációk – ezért is kezdte el ezeket a történeteket posztolni a Facebookon –, egyszerűsített verzióban.– Itt az a tanulság, hogy egy ember szereti látni, hogy más is hibázik a szerelemben, nemcsak ő. Igaz, ennek ellenére sose tanulunk a hibákból, de már tudjuk: nem csak egyedül mi vagyunk hülyék.Egyik kedvence a kötetből Krúdy Gyula. Rengeteg levelet írt párhuzamosan különféle nőknek – és legalább ennyit kapott is. A klasszikus szituáció állt fenn: mindenkinek azt írta, másoknak hazudott, csak az adott hölgynek mond igazat.– Krúdy rengeteg levelet kapott, akár férjes asszonyoktól is. Még felkínálkozó irományokat is. Pedig akkoriban tiltotta az etikett, hogy egy nő szólítson meg egy férfit először.Mesterdarabnak tekinti Nyáry még azt a levelet, amelyet Kosztolányi felesége írt férje szeretőjének. Ahogy elmondta: minden mondata egy tőrdöfés. Másik kedvence Kossuth Lajos, akiről mindenkinek egy határozott államférfi jut eszébe. Ő idősebb korában rengeteg levelet írt egy sokkal fiatalabb lánynak. – Nem vall szerelmet a leveleiben, mégis minden sorában ott van, hogy fülig belebolondult. Ettől válik olyan emberivé az egész. Mivel tudja, hogy nem szabadna levelet írnia a lánynak, mégsem bírja ki.