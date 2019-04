Kubatov Gábor volt a Professzorok Batthyány Köre szegedi tagjainak vendége volt

Az önkormányzati választás volt a téma a Professzorok Batthyány Köre szegedi tagjainak szerdai találkozóján. Az esemény vendége, Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója kiemelte: Szeged többet érdemel, a Fidesz célja, hogy egy virágzó, fejlődő, prosperáló megyeszékhely legyen, mégpedig minél hamarabb. A kormány ehhez – ahogy eddig is - minden segítséget és támogatás meg fog adni. Szükség is lesz erre, hiszen hatalmas a lemaradás. Hozzátette: egy független, a város minden polgárát képviselő elkötelezett jelöltben gondolkodnak, aki az elkészült Szeged 2030 városfejlesztési programot tudja képviselni.A Fidesz ügyvezető alelnöke elmondta, szerinte Botka László láthatóan elfáradt, arrogáns és kapkodó, nem véletlenül, mert az általa vezetett önkormányzat alig látszik ki a korrupciós ügyekből, de ügyesen behálózta és felhasználta önös érdekei szerint a vállalkozókat, az egészségügyet, a civil szervezeteket, sőt a Szegedi Tudományegyetemet is.

Azt a szellemi műhelyt, amely az egész régió tudásközpontja és amelyet idén a kormány 180 milliárd forinttal támogat. Sajnálom, hogy Botka által vezettet szegedi önkormányzat nemhogy nem segíti ezt, hanem az a törekvése, hogy egyetem minél nehezebb helyzetbe kerüljön

Fotó: Kuklis István

- fogalmazott a pártigazgató.Ellenben a városnak, és a Szegeden élőknek az a legfontosabb, hogy az intézmény fejlesztése révén minél több diák válassza ezt a nagy múltú kampuszt. Kubatov Gábor reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy az induló egyetemi fejlesztések minden szegedi és egyben csongrádi ember megelégedésre szolgál majd.A Fidesz pártigazgatójával lapunk exkluzív interjút készített , amelyben a szegedi polgármesterjelöltek mellett szót ejtett Szabó Bálintról is, aki az utóbbi időben több kritikát is megfogalmazott vele, és a szegedi Fidesszel szemben is