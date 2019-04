Külföldiek ismerkednek a magyar néptáncokkal Szegeden

4 külföldi egyetemen tanulhatnak



A szegedi bölcsészkar Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszéke 2013 óta vesz részt az EU által támogatott „Choreomundus – a tánc mint tudás, gyakorlat és kulturális örökség" elnevezésű Erasmus Mundus mesterképzési programban, amely négy európai ország összefogásában ad a képzés végeztével közös diplomát. A négy ország (Norvégia, Franciaország, Anglia és Magyarország) négy egyetemén rotációs

A tánctudomány különböző területeit képviselik a Choreomundus mesterképzési program résztvevői, akik a világ különböző országaiból érkeztek Szegedre. Van köztük kortárs és tradicionális táncokkal foglalkozó szakember, táncművész és táncpedagógus is.A hallgatók különböző módokon barátkoztak meg az új környezettel. – Nekem az első utam Szegeden egy kisboltba vezetett. Nagyon megörültem, amikor megláttam egy csokit, amit Koszovóban is lehet kapni. A város először sokkal nagyobbnak tűnt, mint képzeltem. Majd minden egyre otthonosabbá vált, megszerettem a várost – mesélte az első találkozását a várossal a koszovói Anyla, aki eleinte furcsállta, hogy nem mosolyognak mindig az emberek, de erre is talált megoldást.– A búskomor arcú emberekre rámosolygok, majd rájuk köszönök, hogy szia, és meg is van oldva minden – mondta. Hasonló észrevétele volt a Costa Rica-i Majónak is, aki a magyar embereket egy családhoz hasonlította. – Itt is belefér, hogy nem mindig jókedvűek az emberek, kicsit tökéletlen, de egyben nagyon otthonos is.A Brazíliából érkező Bianca az első pillanattól kezdve otthon érezte magát a városban. – Pedig Brazília eléggé messze van – tette hozzá mosolyogva a színházi táncos lány, akinek külön tetszik Szeged mérete, hogy bárhova eljuthat akár gyalog is.A tanórákon kívül gyakorlatokon is részt vesznek a hallgatók. Ilyen volt a közelmúltban a kalocsai kirándulás, ahol a farsangi bálon vehették szemügyre a magyar táncokat. Az indiai Subhashininak külön élmény volt a hagyományos magyar kultúrával megismerkedni, hiszen hazájában a tradicionális táncok oktatásával foglalkozik. Bianca a magyar táncokban fellelhető szenvedélyt és elhivatottságot emelte ki, amire jó példa volt számára a kalocsai bál.– Szemmel látható, hogy mennyire büszkék táncos hagyományaikra – mondta. A hallgatók nem csak szórakozni mentek, a kutatásuk alatt interjúk és videók formájában dokumentálták a farsangi bált.A Choreomundus hallgatói a saját nemzetük táncait és kultúráját az érdeklődőknek is bemutatják. Bianca a Kutatók éjszakáján tradicionális brazil táncokat tanított. Emellett rendszeresen tart workshopokat is gyerekeknek.– Indiában a szakrális, templomi táncok a jellemzők, amelyek mára már nem kötődnek annyira a valláshoz, kutatói szemmel inkább csak az esztétika szintjén érdekesek a mozdulataik. Jó, hogy itt nem kell ebben a vallási kontra kutatói kettősségben viaskodni, mint odahaza – mesélte Subhashini, aki az egyik szegedi indiai egyesület próbáiba kapcsolódott be.A csapat a tavaszi szemeszter végeztével májusban kel útra, hogy a csoport másik felével – akik most Norvégiában tanulnak – Franciaországban egyesüljenek, majd egy félév elteltével Londonban fejezzék be tánckutató tanulmányaikat.