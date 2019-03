Külföldről tértek haza életeket menteni - Zsolt Londont, Gergő Írországot hagyta ott azért, hogy itthon tűzoltó lehessen

Szőri Zsolt és Takó Gergő szereti, hogy mindig újabb helyzetekben kell helytállniuk. Fotó: Frank Yvette

Hat új tűzoltó kezdte meg a szolgálatát február 18-án a szegedi tűzoltó-parancsnokságon, köztük a 30 éves Szőri Zsolt és a 33 éves Takó Gergő is. Zsolt Londonból, míg Gergő Írországból tért haza azzal a céllal, hogy tűzoltóvá váljon.– 20 évesen az iskola befejezése után munkáról munkára jártam, viszont a fizetésekkel nem voltam elégedett, ezért döntöttem a külföld mellett. Megszerettem ott, de amint volt lehetőség, haza is jöttem, hiszen itt nőttem fel, és a jövőmet is itt képzeltem el mindig, más település szóba sem jöhet. Hat évvel ezelőtt már jelentkeztem a tűzoltóképzésre, de nem nyertem felvételt, 2018-ban újra megpróbáltam, és végre sikerült. Amúgy is tervben volt már a hazaköltözés, de így a képzéshez igazítottam – mesélte lapunknak Szőri Zsolt.Takó Gergő is fiatalon költözött ki külföldre, de a szüleit otthagyva újra Szegedet választotta.– Hiányt sosem szenvedtünk, de az életben való előrelépés miatt döntött a család a külföld mellett. Többször próbálkoztam már a felvételivel a tűzoltósághoz, nem jött össze a túljelentkezések miatt, de most sikerült megragadni az alkalmat, és valóra válhatott az álmom. És nem is tervezek innen elmenni – részletezte.Elmondásuk szerint a kiképzés számos fizikai kihívással járt, de a csapatba való beilleszkedés is feladat volt, épp úgy, mint a folyamatos utasításokhoz történő hozzászokás. Balesethez és kéménytűzhöz is riasztották már őket, illetve fák kivágásában is közreműködtek – ottjártunkkor már a negyedik szolgálatukat töltötték. Zsolt szerint egyre jobban megy a beilleszkedés, már nagyobb bátorsággal álltak munkába, mint az első szolgálatukkor. Gergő hozzátette, segítőkészek a kollégáik, minden támogatást megkapnak ahhoz, hogy utolérjék a több éve szolgálatban lévőket. A fiatalok szerint jó a csapat is, a 24 órás készenlétek alatt hamar kiismerik egymást. Azt mondják, ez a hivatás elsősorban azért jó, mert segíthetnek az embertársaikon, hasznára lehetnek a társadalomnak, másodsorban pedig egyáltalán nem monoton szakma, mindig újabb helyzetekben találják magukat. Zsolt és Gergő is szeretne továbbfejlődni, ezt a heti többszöri edzés és a szakmai gyakorlás is segíti.